Assine
overlay
Início Gerais
TENTATIVA DE ASSALTO

BH: jovem de 20 anos é baleado na cabeça ao tentar assaltar motorista

A vítima da tentativa de roubo foi embora do local após o disparo na Praça Bagatelle, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
22/06/2026 05:35 - atualizado em 22/06/2026 06:54

compartilhe

SIGA
×
Polícia Civil mantém apuração sob sigilo
O jovem baleado possui diversas passagens por furto crédito: Divulgação/PCMG

Um jovem de 20 anos ficou ferido após ser baleado na cabeça na noite desse domingo (21/6), na Praça Bagatelle, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, ele teria participado de uma tentativa de assalto contra um homem que reagiu e efetuou um disparo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ocorrência foi registrada nas proximidades do Aeroporto da Pampulha, onde acontecia um evento gastronômico. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados após a informação de que havia uma pessoa caída com ferimento provocado por arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima, em estado grave, para o Hospital João XXIII.

Leia Mais

Durante o atendimento, os policiais encontraram uma cápsula deflagrada e iniciaram levantamentos para esclarecer a dinâmica do caso. Imagens de câmeras de segurança analisadas pela corporação mostraram que dois homens se aproximaram de um veículo estacionado na praça e anunciaram um assalto.bh

De acordo com a PM, o motorista estava acompanhado de uma mulher e de uma criança quando foi abordado. Os suspeitos tentaram roubar uma corrente de ouro que ele usava no pescoço. Nesse momento, o homem reagiu, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo, atingindo um dos assaltantes na cabeça.

O segundo suspeito fugiu correndo em direção à avenida e ainda não foi localizado. Já o autor do disparo deixou o local logo após a ocorrência, seguindo pela Avenida General Aranha. Até o encerramento da ocorrência, ele não havia sido identificado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a Polícia Militar, o jovem baleado possui diversas passagens por furto. 

Tópicos relacionados:

bh crime minas-gerais pampulha policia roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay