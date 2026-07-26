Oito suspeitos espancam PM aposentado e roubam arma na Grande BH
Militar reformado de 62 anos sofreu agressões e teve a arma e o celular levados durante o assalto
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Um policial militar aposentado, de 62 anos, foi agredido e assaltado na manhã deste domingo (26/7), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 6h55, na Avenida Maracanã, no Bairro Jardim Teresópolis.
De acordo com o relato da vítima, ele retornava de uma festa quando foi abordado por oito suspeitos. O grupo o agrediu e roubou o celular e a arma de fogo que ele portava.
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As primeiras informações indicam que o militar sofreu uma fratura na perna, além de escoriações pelo corpo. Até o momento, não há detalhes sobre a identificação ou a prisão dos suspeitos.
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Matéria em atualização