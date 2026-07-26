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Oito suspeitos espancam PM aposentado e roubam arma na Grande BH

Militar reformado de 62 anos sofreu agressões e teve a arma e o celular levados durante o assalto

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/07/2026 09:33

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Homem de 26 anos foi preso pela PM por importunação sexual durante desfile em Belo Horizonte
PM aposentado é agredido e roubado por grupo em Betim crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um policial militar aposentado, de 62 anos, foi agredido e assaltado na manhã deste domingo (26/7), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 6h55, na Avenida Maracanã, no Bairro Jardim Teresópolis.

De acordo com o relato da vítima, ele retornava de uma festa quando foi abordado por oito suspeitos. O grupo o agrediu e roubou o celular e a arma de fogo que ele portava.

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As primeiras informações indicam que o militar sofreu uma fratura na perna, além de escoriações pelo corpo. Até o momento, não há detalhes sobre a identificação ou a prisão dos suspeitos.

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Matéria em atualização

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