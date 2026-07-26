Oito suspeitos espancam PM aposentado e roubam arma na Grande BH

Um policial militar aposentado, de 62 anos, foi agredido e assaltado na manhã deste domingo (26/7), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 6h55, na Avenida Maracanã, no Bairro Jardim Teresópolis.

De acordo com o relato da vítima, ele retornava de uma festa quando foi abordado por oito suspeitos. O grupo o agrediu e roubou o celular e a arma de fogo que ele portava.

As primeiras informações indicam que o militar sofreu uma fratura na perna, além de escoriações pelo corpo. Até o momento, não há detalhes sobre a identificação ou a prisão dos suspeitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização