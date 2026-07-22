Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÃO À MULHER

Mulher é agredida por marido em BH, que foge do local após agressão

Caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (22/7) no Bairro Serra. Vítima alega ter sido espancada e sofrer tentativa de enforcamento pelo marido

Publicidade
Carregando...
CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
22/07/2026 14:33 - atualizado em 22/07/2026 14:38

compartilhe

SIGA
×
PM segue na busca pelo agressor de 65 anos que fugiu do local.
Policiais militares seguem na busca pelo agressor de 65 anos, que fugiu do local crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher de 64 anos foi agredida pelo marido na manhã desta quarta-feira (22/7) no Bairro Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PMMG), o caso foi registrado às 8h10 na Rua Ramalhete. O agressor, de 65 anos, fugiu antes de os policiais chegarem ao local e ainda não foi localizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com os relatos da vítima, o marido é diagnosticado com esquizofrenia, porém recusa a utilização de medicamentos e tratamento contra o transtorno. A mulher relatou que levou socos e chutes no rosto, além de ser enforcada. O homem ainda bateu a cabeça dela contra a parede e no chão. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para suporte. No atendimento, os paramédicos encontraram hematomas na face e na cabeça da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Governador Israel Pinheiro (Ipsemg).

A mulher declarou que o agressor apresentava comportamento ameaçador. Segundo ela, os filhos do casal já sofreram violência doméstica do pai, que fazia ameaças reiteradas à família.

Leia Mais

Casos de agressão contra mulher em BH

Esse caso de violência se soma a uma sequência de casos graves de agressão à mulher em Belo Horizonte, assim como o possível caso de feminicídio da capitã do Exército Michele Leão Azevedo.

O suspeito do crime, sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira, já tinha histórico de agressões contra a ex-mulher e havia descumprido medidas protetivas de urgência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

agressao bh mulher violencia violencia-contra-as-mulheres

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay