Mulher é agredida por marido em BH, que foge do local após agressão

Uma mulher de 64 anos foi agredida pelo marido na manhã desta quarta-feira (22/7) no Bairro Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PMMG), o caso foi registrado às 8h10 na Rua Ramalhete. O agressor, de 65 anos, fugiu antes de os policiais chegarem ao local e ainda não foi localizado.

De acordo com os relatos da vítima, o marido é diagnosticado com esquizofrenia, porém recusa a utilização de medicamentos e tratamento contra o transtorno. A mulher relatou que levou socos e chutes no rosto, além de ser enforcada. O homem ainda bateu a cabeça dela contra a parede e no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para suporte. No atendimento, os paramédicos encontraram hematomas na face e na cabeça da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Governador Israel Pinheiro (Ipsemg).

A mulher declarou que o agressor apresentava comportamento ameaçador. Segundo ela, os filhos do casal já sofreram violência doméstica do pai, que fazia ameaças reiteradas à família.

Casos de agressão contra mulher em BH

Esse caso de violência se soma a uma sequência de casos graves de agressão à mulher em Belo Horizonte, assim como o possível caso de feminicídio da capitã do Exército Michele Leão Azevedo.

O suspeito do crime, sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira, já tinha histórico de agressões contra a ex-mulher e havia descumprido medidas protetivas de urgência.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice