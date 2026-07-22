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Novo livro de Uri Levine é lançado no Brasil

Obra foca na simplicidade, no foco e na capacidade de adaptação rápida como elementos importantes para o sucesso de um empreendimento

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Repórter
22/07/2026 13:39

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Novo livro de Uri Levine é lançado no Brasil
Novo livro de Uri Levine é lançado no Brasil crédito: DINO

Já está em todo o mercado brasileiro o segundo livro de Uri Levine, fundador do Waze e do Moovit e investidor serial de startups. O Simples Vence apresenta uma visão prática e direta sobre empreendedorismo, inovação e construção de startups bem-sucedidas. A principal tese da obra é que a simplicidade é o principal diferencial competitivo das empresas vencedoras, como Google, Waze, Uber e WhatsApp. Segundo Levine, produtos simples são mais fáceis de entender, adotar e utilizar, o que aumenta drasticamente as chances de sucesso.

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“Minha ideia ao lançar este segundo livro foi trazer pontos importantes aos quais os empreendedores devem prestar atenção ao criar sua empresa. É extremamente importante que, antes de iniciar a jornada, compreendamos profundamente a dor real dos usuários antes de construir qualquer produto. A criação de valor decorre justamente da capacidade de resolver problemas relevantes de forma clara e objetiva”, comenta ele.

Levine critica startups que começam desenvolvendo soluções complexas sem validar se o problema realmente existe. Para ele, a validação deve ocorrer por meio de conversas presenciais e profundas com usuários reais, evitando questionários superficiais e pesquisas genéricas. O empreendedor precisa entender nuances, comportamentos e percepções humanas.

Outro ponto central é o conceito de Product Market Fit (PMF), considerado a etapa mais importante de qualquer startup. O PMF ocorre quando o produto gera valor suficiente para que os usuários retornem espontaneamente. A principal métrica para medir isso é a retenção. Se o usuário não volta, o produto ainda não resolveu adequadamente o problema.

O Simples Vence foi criado para servir como um manual prático para empreendedores, executivos e inovadores que desejam construir negócios mais eficientes, enxutos e centrados em valor real para o usuário.

O livro descreve a jornada empreendedora como uma longa sequência de fracassos, experimentos e crises. Levine mostra que startups bem-sucedidas passaram anos no chamado “deserto sem tração” antes de alcançarem crescimento. Por isso, errar rápido é essencial. Quanto mais rapidamente uma empresa testa hipóteses, mais rápido aprende.

A obra também combate o perfeccionismo. Segundo o autor, “o suficientemente bom” vence o mercado mais rápido do que o produto perfeito, que nunca é lançado. O desenvolvimento deve ocorrer após o lançamento, com iterações contínuas baseadas no feedback real dos usuários.

Além destes aspectos, Uri enfatiza a importância do foco, do cuidado com o tamanho das equipes, da fase correta para captar recursos, da criação de uma narrativa compreendida por todos e da necessidade de se adaptar rapidamente, entre outros.

Ao longo do livro, Levine apresenta diversos “o que não fazer”, oferecendo uma visão prática baseada em erros comuns de startups. Entre eles: não construir produtos complexos cedo demais, não gastar dinheiro desnecessariamente, não perder foco e não ignorar métricas reais.

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A grande mensagem da obra é que a simplicidade, o foco e a capacidade de execução rápida aumentam significativamente as chances de sucesso. Empresas vencedoras são aquelas que conseguem resolver um problema importante de forma clara, simples e consistente.



Website: www.urilevine.academy

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