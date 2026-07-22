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Justiça dos EUA marca julgamento de Maduro para junho de 2027

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AFP
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Repórter
22/07/2026 13:39

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O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, será julgado nos Estados Unidos em 1º de junho de 2027, conforme decisão de um juiz nesta quarta-feira (22), após sua captura em uma surpreendente operação militar americana realizada em janeiro. 

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Maduro, de 63 anos, e sua esposa, Cilia Flores, estão detidos em uma prisão no Brooklyn há mais de sete meses, após se declararem inocentes das acusações de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

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rh-bjt/acb/dga/ad/aa

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