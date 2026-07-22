Federação italiana confirma conversas com Guardiola para comandar a 'Azzurra'

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, confirmou nesta quarta-feira (22) que mantém um diálogo aberto com o espanhol Pep Guardiola, que pode se tornar o novo técnico da Itália.

Malagò respondeu afirmativamente quando questionado sobre a possibilidade de aumentar o orçamento para a contratação do novo treinador da 'Azzurra', caso Guardiola seja escolhido, um tema que tem sido bastante discutido recentemente, como ele observou no X em resposta a uma pergunta feita pela plataforma de jornalismo esportivo "Cronache di spogliatoio".

"Sim, e é uma exceção por razões óbvias, que não vou detalhar aqui, embora não haja garantia de que isso realmente aconteça. Ainda assim, achei correto e importante abrir um diálogo e mantê-lo", afirmou.

"Isso não é de forma alguma um sinal de desrespeito aos outros candidatos, longe disso", garantiu o dirigente do futebol italiano.

Malagò também garantiu que a federação não está se limitando aos três nomes mais frequentemente mencionados — Andrea Pirlo, campeão mundial em 2006, Roberto Mancini e Guardiola — em sua busca por um novo treinador.

A Itália, tetracampeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006) e bicampeã europeia (1968 e 2020), não se classificou para as últimas três Copas do Mundo (2018, 2022 e 2026).

Pep Guardiola, de 55 anos, deixou recentemente o Manchester City após comandar o clube inglês por dez anos, período em que conquistou 20 títulos.

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