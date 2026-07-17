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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

MG: homem não aceita término e manda atual companheira agredir a ex

Vítima afirma que foi atacada pela atual companheira do ex-namorado durante o expediente de trabalho, nessa quinta-feira (16/7)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/07/2026 09:40

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Jovem é agredida em cafeteria e aponta ex como mandante em MG
Jovem é agredida em cafeteria e aponta ex como mandante em Minas (Imagem meramente ilustrativa) crédito: Picryl/Reprodução

Uma jovem de 19 anos foi agredida enquanto trabalhava em uma cafeteria na tarde dessa quinta-feira (16/7), no Centro de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira. Segundo a vítima, a autora das agressões é a atual companheira do ex-namorado, de 28, que teria ordenado o ataque por não aceitar o fim do relacionamento.

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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o caso aconteceu por volta das 12h30. A jovem contou que estava trabalhando quando a suspeita entrou no estabelecimento, passou a apontar o dedo para ela e iniciou uma discussão.

Para evitar confusão no local de trabalho, a vítima saiu da cafeteria. Do lado de fora, porém, foi agarrada pelos cabelos, jogada no chão e levou socos na cabeça.

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Ainda conforme o relato, a agressora retirou um objeto pesado da bolsa e atingiu a outra mulher na cabeça, deixando-a atordoada. Uma cliente chegou a gritar que a suspeita estaria com uma faca, porém a jovem não apresentava ferimentos provocados pela arma.

A autora fugiu antes da chegada da Polícia Militar e não foi localizada. A vítima foi encaminhada ao Hospital São João Batista para atendimento médico.

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À polícia, a jovem disse ainda que a agressora é a atual companheira de seu ex-namorado, com quem tem uma filha de 9 meses. Segundo ela, o homem não aceita o término do relacionamento e incentivou o ataque.

A vítima também relatou temer por sua segurança e pela da filha, alegando que o ex-companheiro tem envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Tia Velha. Ela afirmou ainda que não foi a primeira vez que sofreu agressões praticadas por ele ou a mando dele.

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A Polícia Militar orientou a jovem a procurar a Delegacia de Polícia Civil (PCMG) para representar criminalmente contra a suspeita e solicitar medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro. O caso será investigado pela PCMG.

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