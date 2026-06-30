Rede de apoio em BH: onde mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda

Casos de violência contra mulheres reforçam a importância de conhecer a rede de apoio disponível para vítimas. Em situações de perigo imediato, o primeiro passo é ligar para a Polícia Militar no número 190. Para outros tipos de ajuda, Belo Horizonte conta com uma estrutura de acolhimento gratuito, que oferece suporte psicológico, jurídico e encaminhamento para abrigos sigilosos, garantindo a segurança das mulheres e de seus filhos.

Essas iniciativas, mantidas pelo poder público, são serve de auxílio para que mulheres consigam romper o ciclo de agressões. O atendimento é especializado e busca oferecer as ferramentas necessárias para que a vítima retome o controle de sua vida com dignidade e proteção.

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Serviços oferecidos pela prefeitura

A prefeitura de Belo Horizonte coordena diferentes frentes de atendimento. Cada uma possui um foco específico, atuando de forma integrada para garantir uma assistência completa. Conhecer os canais corretos agiliza o pedido de ajuda e o acesso aos serviços.

Casa Benvinda (Centro Especializado de Atendimento à Mulher): oferece orientação, atendimento e acompanhamento psicossocial a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, com suporte jurídico e psicológico. Não é um abrigo, mas a equipe do centro realiza o encaminhamento para serviços de abrigamento sigiloso, como a Casa Abrigo Sempre Viva, quando necessário. O atendimento é um espaço de escuta e acolhimento para fortalecer as mulheres. Endereço: Rua Hermilo Alves, 34, Santa Tereza (Região Leste de BH). Telefone: (31) 3277-4380.

Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PVD): uma equipe da Guarda Civil Municipal atua na fiscalização do cumprimento de medidas protetivas de urgência, garantindo que os agressores mantenham distância das vítimas.

Outras opções de acolhimento

Além dos serviços municipais, canais nacionais desempenham um papel fundamental na proteção das mulheres, ampliando o alcance da rede de apoio.

Ligue 180: a Central de Atendimento à Mulher é um serviço do governo federal que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com ligação gratuita e anônima. Os atendentes registram denúncias e orientam as vítimas sobre os serviços mais próximos em sua cidade.

O suporte oferecido por essas instituições tem o objetivo de criar um ambiente seguro para que a mulher possa se reorganizar emocional e financeiramente. A assistência jurídica auxilia em processos de divórcio e guarda dos filhos, enquanto o acompanhamento psicológico ajuda a lidar com os traumas da violência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria