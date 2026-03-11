Sofro violência doméstica: onde e como pedir ajuda em sigilo

Mulheres em situação de violência doméstica contam com uma rede de apoio que oferece ajuda de forma sigilosa e segura. Conhecer os canais corretos é o primeiro passo para romper o ciclo de agressão, e existem diversas opções que funcionam 24 horas por dia, em todo o Brasil, garantindo proteção e acolhimento.

A Lei Maria da Penha assegura que toda mulher tem direito a uma vida sem violência. Para que essa proteção seja efetiva, foram criados serviços especializados que oferecem desde orientação jurídica até abrigo temporário. O importante é saber que a vítima não está sozinha e que pode buscar auxílio a qualquer momento.

Principais canais de denúncia e apoio

O Ligue 180 é o principal canal de atendimento. A Central de Atendimento à Mulher funciona de forma ininterrupta, e a ligação é gratuita e confidencial. O contato pode ser feito por ligação telefônica ou pelo WhatsApp, no número (61) 99656-5008. O serviço não apenas registra denúncias, mas também oferece escuta qualificada, com atendimento em Libras, informa sobre direitos e encaminha a vítima para os serviços mais próximos, como delegacias e centros de referência.

Para situações de perigo imediato, em que a agressão está acontecendo, o número a ser acionado é o 190, da Polícia Militar. Ao ligar, uma viatura será enviada ao local para interromper a violência e garantir a segurança da vítima. Esse canal é crucial para emergências e deve ser usado sempre que houver risco à vida.

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) são unidades da Polícia Civil preparadas para o acolhimento de vítimas. Nesses locais, é possível registrar um boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência, que podem obrigar o agressor a se afastar. Caso sua cidade não tenha uma DEAM, qualquer delegacia de polícia tem o dever de registrar a ocorrência.

Onde mais encontrar acolhimento

Além dos canais de denúncia, existem os Centros de Referência de Atendimento à Mulher. Esses espaços oferecem suporte psicológico, social e jurídico, auxiliando a mulher a se fortalecer para sair da situação de violência. O endereço do centro mais próximo pode ser obtido por meio do Ligue 180 ou na prefeitura do seu município.

Outra estrutura importante é a Casa da Mulher Brasileira, que reúne em um só lugar diversos serviços, como delegacia, juizado, promotoria, defensoria pública e equipes de apoio psicossocial. O objetivo é facilitar o acesso da vítima à rede de proteção, evitando que ela precise se deslocar por vários locais em um momento de fragilidade. É importante ressaltar que este serviço está disponível em algumas capitais e grandes cidades do país, e a disponibilidade na sua região pode ser confirmada através do Ligue 180.

Para quem busca informações online, o portal do Ministério das Mulheres também disponibiliza uma lista atualizada dos serviços disponíveis em cada estado. Lembre-se de apagar o histórico de navegação caso o agressor tenha acesso ao seu dispositivo.

