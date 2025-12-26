Rede de apoio: onde mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda

Relatos de violência contra a mulher, muitas vezes de extrema brutalidade, ganham cada vez mais espaço e geram comoção. Para quem vive essa realidade ou conhece alguém em situação de risco, é fundamental saber que existe uma rede de apoio estruturada e gratuita, pronta para oferecer ajuda em todo o Brasil. Conhecer esses canais pode salvar vidas.

Essa estrutura foi criada para garantir que nenhuma mulher se sinta sozinha ou desamparada. A rede abrange desde a denúncia imediata até o acolhimento psicológico e a orientação jurídica, funcionando de maneira integrada para proteger a vítima em todas as etapas do processo.

Leia Mais

Canais de denúncia e emergência

O principal canal de atendimento é a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. O serviço é gratuito, confidencial e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Por meio dele, é possível fazer denúncias, receber informações sobre direitos e ser encaminhada para os serviços mais próximos. O serviço pode ser acessado por telefone (180), WhatsApp (61) 9610-0180, e-mail e videochamada em Libras, com atendimento em português, inglês, espanhol e Língua Brasileira de Sinais.

Em casos de perigo iminente, quando a agressão está acontecendo, o número a ser acionado é o 190, da Polícia Militar. A ligação é gratuita e o atendimento é imediato para enviar uma viatura ao local.

Onde buscar acolhimento e orientação

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) são unidades da Polícia Civil preparadas para o acolhimento de vítimas de violência. Nelas, é possível registrar boletins de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência, que podem obrigar o agressor a se afastar.

Para mulheres que correm risco de morte, as Casas-Abrigo oferecem moradia segura e sigilosa por um período determinado, tanto para a vítima quanto para seus filhos. O endereço é mantido em segredo para garantir a proteção. O encaminhamento é feito pelos serviços da rede de atendimento.

Além disso, os Centros de Referência da Mulher fornecem suporte psicológico, social e orientação jurídica gratuitos. Esses espaços são essenciais para fortalecer a mulher e ajudá-la a reconstruir sua vida longe da violência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.