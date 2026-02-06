Rede de apoio: conheça projetos em BH que acolhem mulheres vítimas de violência

Os constantes casos de violência de gênero em Belo Horizonte reacendem o alerta sobre a urgência de proteger quem está em situação de risco. Para mulheres que enfrentam essa realidade, a capital mineira dispõe de uma rede de apoio estruturada, com serviços gratuitos que vão do acolhimento psicológico à proteção em abrigos sigilosos.

Essas iniciativas oferecem um suporte fundamental não apenas para as vítimas, mas também para seus filhos, garantindo um ambiente seguro para que possam reconstruir suas vidas. Saber onde e como procurar ajuda é o primeiro passo para quebrar o ciclo de violência. Os serviços são confidenciais e preparados para atender a diversas necessidades de forma humanizada.

Onde encontrar ajuda em Belo Horizonte

Em caso de emergência, ligue imediatamente para o 190 (Polícia Militar). Para denúncias e orientações, a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) funciona 24 horas. Conheça alguns dos principais locais que prestam assistência gratuita na cidade.

Casa de Referência da Mulher Tina Martins

Gerenciada pelo Movimento de Mulheres Olga Benário, a casa é um espaço de acolhimento que oferece atendimento psicossocial e orientação jurídica para mulheres em situação de violência. A equipe multidisciplinar auxilia na compreensão dos direitos e na busca por medidas protetivas. O local também promove rodas de conversa e atividades de empoderamento.

Casa Abrigo Sempre Viva

Este é um abrigo sigiloso da Prefeitura de Belo Horizonte, destinado a mulheres e seus filhos em situação de risco iminente de morte. O endereço é mantido em segredo para garantir a segurança das abrigadas. O acesso ao serviço é feito exclusivamente por meio do encaminhamento de outros órgãos da rede de proteção, como delegacias e centros de referência.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)

Além de registrar boletins de ocorrência e investigar crimes, a DEAM é uma porta de entrada para a rede de proteção. No local, é possível solicitar medidas protetivas de urgência e receber os primeiros encaminhamentos para serviços de assistência social e psicológica. Endereço: Av. Barbacena, 288 - Barro Preto. Atendimento 24 horas.

Centro de Referência da Mulher Risoleta Neves (Cerna)

Serviço da prefeitura que oferece acolhimento e acompanhamento psicossocial e jurídico para mulheres em situação de violência. O objetivo é fortalecer as mulheres para que possam sair do ciclo de violência e reconstruir suas vidas. Endereço: Av. Amazonas, 558 - Centro.

Como ajudar e ser voluntário

Contribuir com a causa é possível de várias formas, mesmo para quem não pode atuar diretamente nos atendimentos. Muitas organizações precisam de apoio para manter suas estruturas funcionando e ampliar o alcance de suas ações.

Doações: abrigos e casas de referência frequentemente necessitam de itens de higiene pessoal, roupas, alimentos não perecíveis e materiais para as crianças. Contate as instituições para saber as necessidades do momento.

Voluntariado profissional: advogados, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais podem oferecer seu tempo e conhecimento para fortalecer as equipes de atendimento.

Divulgação: compartilhar informações sobre a rede de apoio em redes sociais e grupos de conversa ajuda a fazer com que esses serviços cheguem a quem mais precisa.

