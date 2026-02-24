Assine
Violência doméstica

Rede de apoio em MG: saiba onde buscar ajuda contra violência doméstica

Saiba como acionar os canais de denúncia e os serviços de acolhimento disponíveis para mulheres em situação de violência

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
24/02/2026 14:35

Rede de apoio em MG: saiba onde buscar ajuda contra violência doméstica
A denúncia por telefone é um passo crucial para mulheres vítimas de violência acessarem a rede de apoio e proteção. crédito: MART PRODUCTION/ Pexels

Mulheres em situação de violência em Minas Gerais contam com uma rede de apoio estruturada e gratuita para garantir proteção e acolhimento. Os serviços, oferecidos tanto pelo governo estadual quanto por municípios, abrangem desde o atendimento emergencial até o suporte psicológico e jurídico, funcionando como um caminho seguro para romper o ciclo de agressão.

Essa estrutura foi pensada para oferecer ajuda em diferentes níveis de urgência e necessidade. O primeiro passo, em uma situação de perigo iminente, é sempre acionar as autoridades. Para isso, os canais de denúncia estão disponíveis 24 horas por dia, de forma sigilosa e acessível em todo o estado.

Canais de denúncia e emergência

Saber a quem recorrer pode fazer toda a diferença. Para denúncias ou pedidos de ajuda urgentes, os principais contatos são:

  • Ligue 180: a Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o Brasil, oferecendo escuta e orientação qualificada. A ligação é gratuita e confidencial.

  • Disque 190: em casos de emergência ou quando o agressor está por perto, o contato com a Polícia Militar é fundamental para uma intervenção imediata.

Acolhimento e suporte especializado

Além dos canais de emergência, o estado dispõe de locais específicos para o acolhimento contínuo. As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) são a porta de entrada para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência, que podem determinar o afastamento do agressor do lar.

Para um suporte mais amplo, os Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CEAMs) oferecem atendimento psicológico, social e orientação jurídica. Esses espaços são fundamentais para fortalecer a mulher e ajudá-la a entender seus direitos e as opções disponíveis para reconstruir sua vida com segurança.

Em situações de risco extremo, a rede de apoio inclui as Casas-abrigo, que fornecem moradia temporária e sigilosa para mulheres e seus filhos. O encaminhamento para esses locais é realizado pelos serviços especializados, garantindo a proteção integral das vítimas.

Para encontrar o serviço de acolhimento mais próximo de sua residência, como o endereço de uma DEAM ou CEAM, a recomendação é entrar em contato com o Ligue 180. A central realiza o encaminhamento para a rede de atendimento local, fornecendo as informações específicas para cada município.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

violencia-contra-a-mulher violencia-de-genero violencia-domestica

