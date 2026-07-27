Veja onde mais se furtou veículos em BH no primeiro semestre

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Os furtos de veículos -- quando criminosos levam o automóvel ou moto sem uso de ameaça ou violência -- caíram em Minas Gerais e em BH no primeiro semestre de 2026 no comparativo com 2025. Mesmo com a redução, você sabe em quais bairros da capital o seu veículo corre mais risco?

O bairro com maior número de ocorrências de furto no primeiro semestre de 2026 foi Santa Efigênia, na região Leste, com 105 registros.

Em seguida, aparecem o Bairro Vila Clóris (Regional Norte), com 95 veículos furtados; São Luiz (Pampulha), com 94; Dom Joaquim (Regional Nordeste), com 82; e Centro, com 75 ocorrências.

Os dados são da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), compilados pela reportagem do Estado de Minas (veja tabela abaixo).

Em todo estado, os furtos de veículos caíram 15,9% neste ano, dos 12.158 registros em 2025 para 10.214 em 2026.

Em Belo Horizonte, a queda foi ainda mais acentuada, de 21,7%, com redução de 4.883 registros no ano passado para 3.823 em 2026.

A distribuição de furtos de veículos por regionais de Belo Horizonte registradas nas ocorrências mostra que o maior volume de crimes ocorreu na Centro-Sul, com 703 registros no primeiro semestre de 2026.

Na sequência aparecem Pampulha (662), Oeste (487), Norte (391), Nordeste (385), Noroeste (321), Barreiro (272) e Leste (134).

Os maiores alvos foram os automóveis, respondendo por 47,74% da preferência dos criminosos. Em seguida, aparecem as motocicletas (46,9%), as caminhonetes (3,95%) e os caminhões, com 0,86%.

As formas de furto mais empregadas em BH foram os arrombamentos ou rompimentos de obstáculos, com 598 registros, seguidas dos usos de chaves falsas, michas ou gazuas (435), e conhecimento técnico específico para desabilitar alarmes e travas (330).

Deixar o veículo na rua não tem sido bom negócio em BH, uma vez que as vias de acesso públicas foram onde a quase totalidade dos registros de crimes ocorreu no primeiro semestre, com 3.481 com essas ocorrências.

Na sequência, bandidos levaram veículos estacionados em casas (91), estacionamentos ou garagens (29), edifícios (25), mercearias, sacolões e supermercados (20) e vias de acesso privadas (15).

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Cuidado onde estaciona

Furtos em BH e Minas (1º semestre de 2025 x 2026)

Redução estadual: queda de 15,9% nos furtos de veículos em todo o estado de Minas Gerais

Queda na capital: diminuição de 21,7% no número de registros em Belo Horizonte

Liderança de registros por bairro: Santa Efigênia no topo da lista com 105 casos

Concentração por regional: Centro-Sul lidera o volume com 703 ocorrências

Maior alvo dos criminosos: automóveis representam 47,74% do total de furtos

Motocicletas em segundo lugar: motos correspondem a 46,9% das ocorrências

Principal método empregado: arrombamento ou rompimento de obstáculo lidera as formas de invasão

Uso de chaves falsas: michas e gazuas somam 435 registros na capital

Vulnerabilidade da via pública: ruas abertas concentram a quase totalidade dos furtos

Locais privados mais visados: garagens residenciais e casas aparecem logo após as vias públicas

Dicas de prevenção, proteção e cuidados com o veículo

Evite estacionar em vias públicas escuras ou de pouco movimento

Dê preferência a estacionamentos fechados e com vigilância

Mantenha alarmes, travas de segurança e bloqueadores acionados

Nunca deixe objetos de valor à vista sobre os bancos do automóvel

Verifique se as portas e vidros estão devidamente travados ao sair

Instale rastreadores com tecnologia de monitoramento em tempo real

Guarde motocicletas com travas no disco de freio e correntes adequadas

Fique atento ao entrar e sair da garagem de casa ou do prédio

Desconfie de pessoas suspeitas paradas próximas ao local de estacionamento

Guarde o documento do veículo em local seguro e fora do automóvel

Métodos de invasão empregados pelos criminosos

Arrombamento e rompimento de obstáculos: total de 598 registros na capital

Uso de chaves falsas: utilização de michas e gazuas somando 435 casos

Conhecimento técnico específico: desativação de alarmes e travas com 330 registros

Invasão de garagens residenciais: veículos levados de casas particulares

Violação de estacionamentos privados: furtos ocorridos em garagens e edifícios

Ataques em áreas comerciais: veículos levados em supermercados e sacolões

Acesso por vias privadas: furtos registrados em alamedas e acessos particulares

Furto de oportunidade: aproveitamento de veículos abertos em vias públicas

Quebra de vidros: acionamento mecânico forçado de travas internas

Neutralização de sistemas eletrônicos: desativação de bloqueadores originais

Locais com ocorrências de furtos registradas em BH

Vias de acesso públicas: lideram isoladamente com 3.481 registros

Casas residenciais: somam 91 ocorrências registradas

Estacionamentos e garagens comerciais: totalizam 29 registros no período

Edifícios e condomínios: contam com 25 registros de furtos

Mercearias, sacolões e supermercados: somam 20 ocorrências registradas

Vias de acesso privadas: contam com 15 registros computados

Bairro Santa Efigênia: lidera entre os bairros com 105 casos

Bairro Vila Clóris: segundo bairro mais atingido com 95 casos

Bairro São Luiz: terceiro bairro mais atingido com 94 casos

Bairro Dom Joaquim e Centro: somam 82 e 75 ocorrências respectivamente

Fontes: Sejusp-MG