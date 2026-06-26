Salão de beleza na Savassi é alvo de furto; prejuízo chega a R$ 15 mil

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um salão de beleza, localizado na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi alvo de furto na madrugada desta sexta-feira (26/6). A gerente do estabelecimento estima um prejuízo de cerca de R$ 15 mil em materiais levados.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Por volta das 2h30, um homem arromba a porta do salão e o alarme dispara. Nesse momento, ele começa a vasculhar as gavetas e sai carregando diversos itens nos braços.

"A porta é eletrônica e possui uma pequena abertura para em caso de falta de luz conseguirmos acessar a loja. Foi ela que ele arrombou", disse a gerente da barbearia, Valéria Santos Faustino.

Segundo ela, o suspeito levou máquinas de cortar cabelo, dois secadores e vários carregadores. "O prejuízo foi de, pelo menos, uns R$ 15 mil", afirmou Valéria.

O salão funciona há sete anos na Savassi e, nesta sexta, teve o primeiro registro de furto. Além da unidade na Região Centro-Sul, o salão também opera no Buritis, na Região Oeste.

Segundo Valéria, foi registrado o boletim de ocorrência, e os atendimentos seguiram durante o dia. "Corremos atrás para conseguir outros materiais para realizar os atendimentos hoje, já havia clientes agendados", destacou a gerente. Até o momento, os itens furtados não foram recuperados.

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A reportagem procurou a Polícia Militar para saber detalhes do registro e se o suspeito foi identificado, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.