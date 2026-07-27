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AFOGAMENTO

Criança de 5 anos morre afogada em lago de criação de peixes em MG

A vítima passeava com o pai quando se afogou. Polícia Civil investiga as circunstâncias

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Estado de Minas
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Repórter
27/07/2026 14:45

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Projeto limita jornada de policiais e bombeiros militares em todo o Brasil
O óbito foi constatado no local; circunstâncias do afogamento são apuradas crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Uma criança de cinco anos morreu depois de se afogar em um lago utilizado para criação de peixes, nos fundos de uma residência em Santana do Riacho, na Região Central de Minas Gerais. O caso aconteceu nesse domingo (26/7).

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), a criança morava em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e passeava com o pai quando ocorreu o afogamento.

Ainda de acordo com a corporação, familiares e um bombeiro tentaram os primeiros socorros até a chegada de apoio. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez manobras de reanimação, mas o menino não resistiu. O óbito foi constatado no local.

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As circunstâncias do afogamento serão apuradas. Conforme a Polícia Civil (PCMG), a perícia oficial esteve no local dos fatos, onde realizou os trabalhos de praxe.

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"O corpo da vítima de afogamento, uma criança do sexo masculino, de cinco anos, no município de Santana do Riacho, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte para a realização de exames. O caso segue em apuração, e outras informações poderão ser divulgadas em momento oportuno", comunicou em nota.

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