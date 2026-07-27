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tragédia na rodovia

Servidora da Prefeitura de Rubim é uma das 5 vítimas do acidente na BR-116

Professora Simone Pereira dos Santos, de 34 anos, estava na van da Secretaria Municipal de Saúde, que levava pacientes para atendimento em Teófilo Otoni

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Quéren Hapuque
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Repórter
27/07/2026 14:13 - atualizado em 27/07/2026 14:46

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Simone Pereira dos Santos
Passageira da van, Simone Pereira dos Santos, de 34 anos, era professora da rede municipal de Rubim, no Vale do Jequitinhonha crédito: Redes socias

A passageira da van da Secretaria Municipal de Saúde de Rubim que morreu no grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (27/7), na BR-116, em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, foi identificada como Simone Pereira dos Santos, de 34 anos, professora da rede municipal de Rubim. A informação foi confirmada pela prefeitura, que divulgou nota de pesar lamentando a morte da funcionária.

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A van transportava pacientes para consultas e atendimentos médicos em Teófilo Otoni quando foi atingida por um Chevrolet Celta em uma colisão frontal.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro ocupantes do Celta morreram no local. A quinta vítima, Simone Pereira dos Santos, era passageira da van. Ao todo, três mulheres e dois homens perderam a vida. Outras seis pessoas ficaram feridas e foram socorridas para unidades de saúde da região.

As primeiras informações apontam que o Celta teria invadido a contramão de direção antes de bater de frente com a van. De acordo com a PRF, chovia no momento da colisão e a combinação entre pista molhada e possível excesso de velocidade pode ter contribuído para a tragédia. A corporação também considera outras hipóteses, como fadiga do motorista, mas nenhuma delas foi confirmada.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento das vítimas presas às ferragens. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni para exames de necropsia e identificação oficial.

Informações preliminares indicam que os quatro ocupantes do Celta seriam moradores da região de Padre Paraíso e estariam retornando de uma festa quando ocorreu o acidente.

Apesar dos indícios iniciais, a dinâmica da colisão será definida após os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Segundo a PRF, o trecho da BR-116 onde ocorreu o acidente não é considerado um ponto crítico de acidentes. Como os veículos ficaram parados no acostamento após o impacto, o trânsito não precisou ser interditado.

Nota de pesar

Em nota, a Prefeitura de Rubim lamentou profundamente a morte da servidora Simone Pereira dos Santos e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

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"A Prefeitura Municipal de Rubim manifesta profundo pesar pelo falecimento da servidora Simone Pereira dos Santos. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda", diz o texto. 

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