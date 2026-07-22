Acidente envolvendo caminhão deixa motorista preso às ferragens na BR-262

O tombamento de um caminhão no km 163 da BR-262, no município de São Domingos do Prata, na Região Central de Minas, deixou um homem preso às ferragens nesta quarta-feira (22/7). Ele dirigia o veículo de carga e, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), tem cerca de 40 anos de idade.

Os militares precisaram empregar ferramentas hidráulicas de corte e expansão para liberar a vítima, que estava presa pelas pernas. A operação contou ainda com o apoio de um veículo de reboque e de um caminhão equipado com guindaste, utilizados para elevar, de maneira controlada, a cabine na qual o motorista estava.

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Após o resgate, a vítima foi repassada a uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com o CBMMG, o homem apresentava fratura fechada em membro inferior esquerdo, mas estava consciente, orientado e não apresentava risco de morte.