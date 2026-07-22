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IMPRUDÊNCIA NO TRÂNSITO

Caminhoneiro que cometeu acidentes, fugiu e foi baleado continuará preso

Justiça considerou que motorista demonstrou alta periculosidade ao provocar acidentes, jogar caminhão contra viaturas e tentar atacar um sargento com uma faca

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
22/07/2026 09:43

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Anel Rodoviário
Acusado de causar acidentes propositalmente no Anel Rodoviário continuará preso, segundo decisão judicial crédito: Transcon/Divulgação

Um caminhoneiro, de 41 anos, preso em flagrante por causar um acidente, fugir da Polícia Militar (PMMG) e ainda tentar jogar o veículo de carga contra autoridades na madrugada do último sábado (18/7), teve a prisão convertida em preventiva.

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O motorista se envolveu em um acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, fugiu da PMMG pela via e só parou na BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana da capital. Ele também tentou atacar os militares com uma faca e acabou sendo baleado, estando hospitalizado desde então.

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Como o caminhoneiro foi internado, ele não passou por audiência de custódia, que decide se o suspeito permanecerá preso ou não. Porém, o juiz da Vara do Tribunal do Júri e de Inquéritos Policiais da Comarca de Contagem converteu a prisão em flagrante em preventiva mesmo assim.

Conforme a decisão judicial, divulgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a conversão foi feita para garantir a ordem pública, considerando a gravidade das condutas tomadas pelo motorista.

Justiça

Para o responsável pela decisão, o juiz Carlos Juncken Rodrigues, o acusado não apenas dirigiu perigosamente, como usou o caminhão para atacar propositalmente outros carros e pessoas, o que, segundo ele, é mais grave do que um acidente comum.

Além disso, durante a fuga em alta velocidade pelo Anel Rodoviário, o juiz apontou que o condutor causou pelo menos seis colisões intencionais, incluindo uma batida contra uma motocicleta. Para a Justiça, o episódio mostra que ele não teve preocupação com a vida de quem estava na rodovia.

Rodrigues também esclareceu na decisão que, mesmo quando a polícia tentou parar o suspeito com um bloqueio, o motorista jogou o caminhão contra os agentes e as viaturas. Depois que o caminhão parou, ele tentou esfaquear um sargento pela janela da cabine.

Com base nessas ponderações, o juiz avaliou que, devido à violência demonstrada, apenas retirar a carteira de motorista ou aplicar medidas mais leves, como uso de tornozeleira eletrônica, não seria suficiente para garantir que ele não causasse mais danos.

Apesar de o caminhoneiro ter sido preso, o magistrado não suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele, pois entendeu que, como o motorista estará preso preventivamente, não seria necessário aplicar essa proibição agora, como solicitado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Caso ele seja solto futuramente, Rodrigues afirmou que poderá reavaliar e impor a suspensão da CNH como uma condição para a liberdade dele.

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O motorista é acusado de tentativa de homicídio, desobediência, embriaguez ao volante ou condução sob efeito de substância entorpecente e resistência. Com a prisão preventiva decretada, poderá ficar preso por até 20 anos, devido ao crime de maior gravidade – tentativa de homicídio.

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