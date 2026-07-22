Assine
overlay
Início Gerais
TOMBAMENTO

Caminhão de melancias tomba na BR-262 e interdita as duas pistas em Minas

Bombeiros tentam resgatar condutor do veículo que ficou preso às ferragens. Veículo seguia no sentido Vitória

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
22/07/2026 08:09

compartilhe

SIGA
×
Acidente interdita BR-262 na altura da Serra do Macuco, em São Domingos do Prata, na manhã desta quarta-feira (22/7)
Acidente interdita BR-262 na altura da Serra do Macuco, em São Domingos do Prata, na manhã desta quarta-feira (22/7) crédito: Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata

Um caminhão carregado com melancias tombou na BR-262, na altura do Km 157, em São Domingos do Prata, na Região Central de Minas Gerais, e deixou o motorista, de idade não divulgada, preso às ferragens nesta quarta-feira (22/7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), equipes de João Monlevade atendem a ocorrência, em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na região conhecida como Serra do Macuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atua no local, que está totalmente interditado. Ainda não há previsão de liberação da via, nem se sabe a causa do acidente.

Conforme informações preliminares, o caminhão seguia no sentido Vitória (ES) quando tombou, por volta das 4h30, e interdita os dois sentidos da rodovia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Imagens dos Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata, que também ajudam no resgate, mostram parte da carga espalhada pela pista.

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito bombeiros br br-262 caminhao ferragens minas-gerais motorista preso rodovia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay