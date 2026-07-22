Caminhão de melancias tomba na BR-262 e interdita as duas pistas em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

crédito: Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata

Um caminhão carregado com melancias tombou na BR-262, na altura do Km 157, em São Domingos do Prata, na Região Central de Minas Gerais, e deixou o motorista, de idade não divulgada, preso às ferragens nesta quarta-feira (22/7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), equipes de João Monlevade atendem a ocorrência, em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na região conhecida como Serra do Macuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atua no local, que está totalmente interditado. Ainda não há previsão de liberação da via, nem se sabe a causa do acidente.

Conforme informações preliminares, o caminhão seguia no sentido Vitória (ES) quando tombou, por volta das 4h30, e interdita os dois sentidos da rodovia.

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Imagens dos Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata, que também ajudam no resgate, mostram parte da carga espalhada pela pista.

