Caminhão de melancias tomba na BR-262 e interdita as duas pistas em Minas
Bombeiros tentam resgatar condutor do veículo que ficou preso às ferragens. Veículo seguia no sentido Vitória
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Um caminhão carregado com melancias tombou na BR-262, na altura do Km 157, em São Domingos do Prata, na Região Central de Minas Gerais, e deixou o motorista, de idade não divulgada, preso às ferragens nesta quarta-feira (22/7).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), equipes de João Monlevade atendem a ocorrência, em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na região conhecida como Serra do Macuco.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atua no local, que está totalmente interditado. Ainda não há previsão de liberação da via, nem se sabe a causa do acidente.
Conforme informações preliminares, o caminhão seguia no sentido Vitória (ES) quando tombou, por volta das 4h30, e interdita os dois sentidos da rodovia.
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Imagens dos Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata, que também ajudam no resgate, mostram parte da carga espalhada pela pista.