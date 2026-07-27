MG: cinco pessoas morrem e seis ficam feridas em colisão frontal na BR-116

Uma colisão frontal entre um Chevrolet Celta e uma van da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Rubim deixou cinco pessoas mortas e ao menos seis feridas na manhã desta segunda-feira (27/7), na BR-116, no Vale do Jequitinhonha. O acidente ocorreu por volta das 6h, após o município de Itaobim, no sentido Padre Paraíso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro vítimas estavam no Celta e morreram ainda no local. A quinta vítima era uma passageira da van da Secretaria Municipal de Saúde de Rubim. Ao todo, três mulheres e dois homens perderam a vida.

As primeiras informações apontam que o Celta teria invadido a contramão de direção e colidido frontalmente com a van. Segundo a PRF, havia chuva no momento do acidente e a combinação entre pista molhada e possível excesso de velocidade pode ter contribuído para a tragédia.

A corporação também informou que trabalha com outras linhas de investigação, como fadiga do motorista, mas nenhuma hipótese foi confirmada.

As imagens do local mostram que os dois veículos ficaram parados próximos ao acostamento da rodovia após o impacto. Apesar dos indícios iniciais, a dinâmica do acidente será determinada pela perícia da Polícia Civil.

Informações preliminares indicam que os quatro ocupantes do Celta seriam moradores da região de Padre Paraíso e estariam retornando de uma festa quando ocorreu a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o desencarceramento das vítimas presas às ferragens. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni, onde passarão por exames de necropsia e pelo processo oficial de identificação.

Segundo a PRF, o trecho onde ocorreu o acidente não é considerado um ponto crítico de acidentes, apesar de a BR-116 apresentar, ao longo da região, curvas, aclives e declives. Como os veículos permaneceram no acostamento após a batida, o trânsito fluiu normalmente durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.

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A passageira da van da Secretaria Municipal de Saúde de Rubim foi identificada como Simone Pereira Santos, servidora do município. A prefeitura divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da servidora e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.