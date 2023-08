Morre quinta vítima de acidente na BR-116, uma criança de seis anos

432

Murilo, de apenas seis anos, morreu depois de três dias no Hospital João XXIII (foto: Redes sociais)

Morreu, no fim da tarde dessa quarta-feira (23/8), em Belo Horizonte, Murilo Silva, de seis anos, vítima de um acidente na última segunda-feira, na BR-116, próximo a Ubaporanga, no Vale do Aço. O menino estava em um Chevrolet Spin que bateu frontalmente contra um caminhão.

Murilo é o quinto integrante de uma família a morrer em consequência do acidente. No dia do colisão, morreram o pai dele, Matheus dos Santos Silva, de 28 anos; Roque Paixão de Araújo, de 43, tio de Murilo; e Lucas dos Santos Paixão, de 24 anos, primo de Murilo. A avó da criança, Maria Francisca Paixão, de 52 anos, foi levada em estado grave para um hospital de Caratinga, onde morreu no fim da tarde de segunda-feira.

A família, que vivia em São Paulo, retornava de um enterro na Bahia. Murilo foi transferido, de avião, de um hospital em Caratinga para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde acabou morrendo. A criança tinha um edema cerebral e várias fraturas nos membros inferiores.

Outros dois passageiros do carro seguem internados.

Chovia no momento do acidente, segundo o condutor do caminhão, que não se feriu. Ele disse que o carro invadiu a contramão ao sair de uma curva, batendo de frente com o caminhão.