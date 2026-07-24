Acidente durante temporal obstrui duas faixas da BR-040

Um acidente registrado às 16h18 desta sexta-feira (24/7) no km 615 da BR-040, em Congonhas, Região Central de Minas, bloqueou duas faixas da rodovia, uma em cada sentido. A ocorrência envolveu um automóvel e uma carreta, que bateram quando uma tempestade atingia o local.

A concessionária EPR Via Mineira, que administra um trecho de 232,1 quilômetros da rodovia, entre Belo Horizonte Juiz de Fora, na Zona da Mata, disse que enviou ao local do acidente uma viatura de inspeção, ambulância, um guincho e equipes de sinalização. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também se deslocou para prestar apoio.

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Ainda segundo a EPR Via Mineira, ninguém ficou ferido na colisão. As faixas da rodovia que estavam obstruídas foram liberadas às 17h37, após a conclusão dos procedimentos operacionais e a verificação das condições de segurança.