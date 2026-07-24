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TRÂNSITO

Carreta perde o controle no Anel Rodoviário e usa área de escape

Esta é a 21ª vez que a estrutura é utilizada. PBH prevê a construção de mais duas áreas de escape na rodovia

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
24/07/2026 14:25

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Carreta precisou usar a área de escape do Anel Rodoviário na manhã desta sexta-feira (24/7)
Carreta precisou usar a área de escape do Anel Rodoviário na manhã desta sexta-feira (24/7) crédito: COP-BH

Uma carreta precisou utilizar a Área de Escape do Novo Anel na manhã desta sexta-feira (24/7). A área está interditada para a retirada do veículo.

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De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), esta foi a 21ª vez que a estrutura foi utilizada por veículos pesados desde a sua inauguração, em 2022. A área de escape foi construída na altura do km 541, no sentido Vitória, ponto conhecido como “descida do Betânia”, na Região Oeste da capital, com o objetivo de evitar acidentes e salvar vidas.  

Agentes da BHTrans estão no local conversando com o condutor para dar início ao processo de remoção do veículo. “Até que a remoção seja finalizada a Área de Escape está sinalizada e interditada”, diz a nota.

Em maio deste ano foi anunciada a construção de duas novas áreas de escape. As duas novas estruturas serão construídas nos quilômetros 539, próximo à MIP Engenharia, e 540, perto da entrada do Bairro Betânia, esta a 1,5 km da que existe hoje.

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Cada nova área de escape receberá um investimento da PBH entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões. No planejamento da PBH, o projeto fica pronto ainda neste ano, com previsão de obras para o início de 2027.

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