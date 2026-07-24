Confira a programação para o último fim de semana de festas julinas em BH
A agenda até domingo (26/7) está recheada de festas julinas, shows, quadrilhas e comidas típicas; veja a programação
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As bandeirinhas continuam enfeitando Belo Horizonte, e o clima de arraiá promete agitar a cidade neste fim de semana. Com o mês de julho chegando ao fim, a capital mineira recebe uma programação cheia de festas julinas, entre sexta-feira (24/7) e domingo (26/7).
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A agenda reúne shows, quadrilhas, comidas típicas e atrações culturais para quem deseja aproveitar a reta final da temporada de São João.
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Confira a programação
Sexta-feira (24/7)
18h
- Arraiá da Saideira - Paulinho Maravilha + Alles Vaqueiro | Praça Duque de Caxias - Santa Tereza | Gratuito
- Arraial de Belô - 47ª edição | Mineirinho - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001- São José | Gratuito
19h
- Arraiá do Baianeiros | Cervejaria Monka - R. Nossa Senhora de Lourdes, 111 - Olhos d'Água | R$ 50 (Sympla)
22h
- Arraiá do Night - Edição Funk | Rua Wilson Rocha Lima, 137 – Estoril | R$ 40 (Sympla)
Sábado (25/7)
9h
- Arrasta Pet | Pet Cães e Cia Gutierrez - R. André Cavalcanti, 214 – Gutierrez | Gratuito (Sympla)
12h
- Arraiá da Saideira - Forró Catito + Velotrol + Ponto 80 + Charlie Uai Jr. | Praça Duque de Caxias - Santa Tereza | Gratuito
- Festa Junina O Céu da Boca | R. Grão-Pará, 360 - Santa Efigênia | Gratuito
14h
- Arraiá da Cíclica | Casinha Laranja - R. Dona Noemi, 27 - Padre Eustáquio | R$ 15 (portaria)
- Arraiá da Colmeia e Comunidade | R. Gastão Bráulio dos Santos - Nova Gameleira | Gratuito
- Arraial de Belô - 47ª edição | Mineirinho - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001- São José | Gratuito
16h
- Festa Julina do Centro Espírita Nova Luz | R. Rubi, 575 – Prado | Gratuito
17h
- Arraiá de São Judas Tadeu Palmeiras - 9ª edição | R. José Basílio, 100 – Palmeiras | Gratuito
- Festa Junina do PD Pampulha | Av. Antônio Abrahão Caram, 350 – Pampulha | R$ 85 (Sympla)
18h
- Arraial da Paróquia Santa Catarina Labouré | Praça Santa Catarina Labouré - Dona Clara | Gratuito
- Arraiá da Igreja da Pompéia | R. lara, 171 - Pompéia | Gratuito
- Arraiá Jardim de Minas | R. Noraldino de Lima, 581 – Aeroporto | R$ 35 (Sympla)
19h
- Arraiá do Rafah - 3ª edição | Av. Américo Vespúcio, 1.633 - Aparecida | R$ 10 (Sympla)
- Arraiá do Rancho Fundo | Rua Otília Moreira, 105 – Trevo | A partir de R$ 45,90 (Sympla)
Domingo (26/7)
10h
- Arraial Paróquia Santa Catarina Labouré | Praça Santa Catarina Labouré - Dona Clara | Gratuito
11h
- Arraiá da Cádicura | Casa de Cura Nossa Senhora da Conceição - R. Pio X, 250 – Ipiranga | Gratuito
12h
- Fornina - Tony & Marcelo + Roberval + Sanfoneiro + Trio Bem Te Quero + Daniel Pankadão + Dilon | Forno da Saudade - R. Patrocínio, 1 - Carlos Prates | Gratuito
14h
- Arraial de Belô - 47ª edição | Mineirinho - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001- São José | Gratuito
15h
- Arrasta Chinela - Havayanas Usadas | Praça do México - Concórdia | Gratuito
- Arraiá Jequiriçá | Casa Bantu - R. Jequiriçá, 106 - Concórdia | Gratuito
16h
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- Arraiá do Buca - Sê Axgue + Forró Pesado | R. Montes Claros, 738 – Anchieta | R$ 15 (Couvert)
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata