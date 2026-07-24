Confira a programação para o último fim de semana de festas julinas em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

As bandeirinhas continuam enfeitando Belo Horizonte, e o clima de arraiá promete agitar a cidade neste fim de semana. Com o mês de julho chegando ao fim, a capital mineira recebe uma programação cheia de festas julinas, entre sexta-feira (24/7) e domingo (26/7).

A agenda reúne shows, quadrilhas, comidas típicas e atrações culturais para quem deseja aproveitar a reta final da temporada de São João.

Confira a programação

Sexta-feira (24/7)

18h

Arraiá da Saideira - Paulinho Maravilha + Alles Vaqueiro | Praça Duque de Caxias - Santa Tereza | Gratuito

| Praça Duque de Caxias - Santa Tereza | Gratuito Arraial de Belô - 47ª edição | Mineirinho - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001- São José | Gratuito

19h

Arraiá do Baianeiros | Cervejaria Monka - R. Nossa Senhora de Lourdes, 111 - Olhos d'Água | R$ 50 (Sympla)

22h

Arraiá do Night - Edição Funk | Rua Wilson Rocha Lima, 137 – Estoril | R$ 40 (Sympla)

Sábado (25/7)

9h

Arrasta Pet | Pet Cães e Cia Gutierrez - R. André Cavalcanti, 214 – Gutierrez | Gratuito (Sympla)

12h

Arraiá da Saideira - Forró Catito + Velotrol + Ponto 80 + Charlie Uai Jr. | Praça Duque de Caxias - Santa Tereza | Gratuito

| Praça Duque de Caxias - Santa Tereza | Gratuito Festa Junina O Céu da Boca | R. Grão-Pará, 360 - Santa Efigênia | Gratuito

14h

Arraiá da Cíclica | Casinha Laranja - R. Dona Noemi, 27 - Padre Eustáquio | R$ 15 (portaria)

| Casinha Laranja - R. Dona Noemi, 27 - Padre Eustáquio | R$ 15 (portaria) Arraiá da Colmeia e Comunidade | R. Gastão Bráulio dos Santos - Nova Gameleira | Gratuito

| R. Gastão Bráulio dos Santos - Nova Gameleira | Gratuito Arraial de Belô - 47ª edição | Mineirinho - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001- São José | Gratuito

16h

Festa Julina do Centro Espírita Nova Luz | R. Rubi, 575 – Prado | Gratuito

17h

Arraiá de São Judas Tadeu Palmeiras - 9ª edição | R. José Basílio, 100 – Palmeiras | Gratuito

| R. José Basílio, 100 – Palmeiras | Gratuito Festa Junina do PD Pampulha | Av. Antônio Abrahão Caram, 350 – Pampulha | R$ 85 (Sympla)

18h

Arraial da Paróquia Santa Catarina Labouré | Praça Santa Catarina Labouré - Dona Clara | Gratuito

| Praça Santa Catarina Labouré - Dona Clara | Gratuito Arraiá da Igreja da Pompéia | R. lara, 171 - Pompéia | Gratuito

| R. lara, 171 - Pompéia | Gratuito Arraiá Jardim de Minas | R. Noraldino de Lima, 581 – Aeroporto | R$ 35 (Sympla)

19h

Arraiá do Rafah - 3ª edição | Av. Américo Vespúcio, 1.633 - Aparecida | R$ 10 ( Sympla )

| Av. Américo Vespúcio, 1.633 - Aparecida | R$ 10 ( ) Arraiá do Rancho Fundo | Rua Otília Moreira, 105 – Trevo | A partir de R$ 45,90 (Sympla)

Domingo (26/7)

10h

Arraial Paróquia Santa Catarina Labouré | Praça Santa Catarina Labouré - Dona Clara | Gratuito

11h

Arraiá da Cádicura | Casa de Cura Nossa Senhora da Conceição - R. Pio X, 250 – Ipiranga | Gratuito

12h

Fornina - Tony & Marcelo + Roberval + Sanfoneiro + Trio Bem Te Quero + Daniel Pankadão + Dilon | Forno da Saudade - R. Patrocínio, 1 - Carlos Prates | Gratuito

14h

Arraial de Belô - 47ª edição | Mineirinho - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001- São José | Gratuito

15h

Arrasta Chinela - Havayanas Usadas | Praça do México - Concórdia | Gratuito

| Praça do México - Concórdia | Gratuito Arraiá Jequiriçá | Casa Bantu - R. Jequiriçá, 106 - Concórdia | Gratuito

16h

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Arraiá do Buca - Sê Axgue + Forró Pesado | R. Montes Claros, 738 – Anchieta | R$ 15 (Couvert)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata