Mart Minas celebra 25 anos mais forte no Arraial de Belô

Embora a Copa do Mundo termine oficialmente hoje - sem qualquer motivo de comemoração para a torcida brasileira -, o clima de festança continua país afora com as empolgantes festas juninas. Uma das maiores manifestações culturais do país, o calendário junino movimenta o turismo, o entretenimento e os negócios, atraindo milhões de visitantes e gerando bilhões de reais em diversas regiões.



Em Belo Horizonte, dentro de um calendário estrategicamente estruturado, a edição de 2026 do Arraial de Belô chega com números históricos. O clima junino da capital mineira atravessa este ano uma transformação significativa em sua escala de negócios. Com um aporte recorde de R$ 2,9 milhões em patrocínios e convênios - o maior desde a criação do evento -, o Arraial de Belô 2026 amplia sua relevância cultural e se consolida como uma das principais vitrines para o mercado publicitário na região. O volume de investimento, que viabiliza toda a estrutura no Mineirinho entre 24 de julho e 2 de agosto, reflete uma profissionalização da gestão de eventos capaz de atrair desde gigantes como a Caixa Econômica Federal até empresas como o Mart Minas, o CDL-BH e a Esportes da Sorte.



O evento será realizado nos dias 24, 25 e 26 de julho, além de 1º e 2 de agosto, no Mineirinho, com entrada gratuita. A programação reúne o tradicional Concurso Municipal de Quadrilhas, com 42 grupos divididos entre os Grupos Especial e de Acesso, uma Vila Gastronômica dedicada à culinária mineira e atrações nacionais como Mumuzinho, Zé Vaqueiro e Felipe Araújo, além das bandas Chama Chuva e Pisa na Fulô.



Mais do que apoiar uma celebração cultural, o Mart Minas decidiu reforçar sua presença no ano em que comemora 25 anos, ampliando sua estratégia de relacionamento com os consumidores. A rede destaca que o patrocínio ao Arraial de Belô 2026 reforça seu compromisso com a cultura, a tradição e a proximidade com os clientes. A marca transformará o evento em uma plataforma de experiências para o público. Entre as ativações estão a distribuição de chapéus personalizados e bandeirinhas, um espaço instagramável, a interação com um personagem temático e o tradicional Bateco Mart Minas, destinado aos grupos participantes do Concurso Municipal de Quadrilhas. A empresa também premiará os campeões dos Grupos Especial e de Acesso com vales-compras, incentivando uma das manifestações culturais mais representativas da identidade mineira.



A estratégia do Mart Minas acompanha um movimento observado em todo o país, onde as festas juninas deixaram de ser apenas manifestações culturais para se tornarem motores econômicos essenciais. Enquanto eventos icônicos em Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) movimentam, individualmente, centenas de milhões de reais, Minas Gerais consolida o programa "Minas Junina" - que, em 2026, prevê mais de 700 festejos em todo o estado -, com foco no fortalecimento da cultura popular, no impacto sobre o turismo e na geração de renda.



Para o Mart Minas, a iniciativa reflete uma estratégia de posicionamento em um setor cada vez mais competitivo. Mais do que um logo no telão, a rede aposta em uma plataforma de ativação, com espaços instagramáveis e o projeto "Bateco Mart Minas", que busca aproximar a marca do público durante o concurso de quadrilhas. O movimento é um exemplo de como grandes empresas têm migrado do patrocínio institucional para o brand experience, aproveitando o engajamento genuíno da festa em um cenário no qual a disputa pela atenção do público é cada vez mais acirrada.



Com 79 unidades distribuídas por Minas Gerais, a rede - que integra o grupo Mart Minas Atacado e Varejo e Dom Atacadista, ocupa a 10ª posição no ranking nacional da ABRAS e registra faturamento anual de R$ 12,5 bilhões - utiliza eventos de grande alcance para ampliar a visibilidade da marca e gerar vínculos emocionais que extrapolam o ambiente das lojas.



Segundo dados do Ministério do Turismo, os festejos juninos no Brasil projetam movimentar cerca de R$ 2,4 bilhões em destinos estratégicos, demonstrando que o calendário cultural se tornou um motor de consumo comparável ao Carnaval e ao Natal. Inserido nesse contexto, o Arraial de Belô busca se firmar como a principal festa junina das regiões Sul e Sudeste, atraindo investimentos que impulsionam desde a hotelaria e a gastronomia até o comércio local.



Enquanto campanhas de e-commerce e grandes players, como a Natura, que liderou em lembrança de marca no circuito nacional durante os festejos, utilizam o tema junino para gamificar a experiência de compra, o setor publicitário mineiro observa o Arraial de Belô como um hub ideal para marcas que buscam escala sem perder a identidade local. Ao unir tradição, gestão eficiente e um volume inédito de investimento privado, Belo Horizonte reafirma sua capacidade de transformar folclore em valor de mercado, oferecendo às marcas não apenas visibilidade, mas também um papel protagonista na construção da memória afetiva do público.

Briefing

Feijoada Divulgação

FEIJOADA DA PROPAGANDA

A publicidade mineira já tem encontro marcado na 5ª Feijoada da Propaganda, que reunirá profissionais de agências, veículos, fornecedores e outros players do mercado. O evento oferecerá feijoada completa, petiscos mineiros, sobremesas, bebidas, chope Brug e mesa de café. O encontro será realizado no espaço Boi Werneck, no Estoril, com animação do grupo Os Brancões. Os convites

estão à venda por R$ 160,00.

COPA 2030

O Mundial de 2026 chega ao fim neste domingo. A festa dos campeões vai continuar com grande impacto nas mídias. Mas emissoras, plataformas de streaming e empresas digitais já disputam os direitos de transmissão da Copa de 2030, que será realizada em Espanha, Marrocos e Portugal.

AUDIÊNCIA BILIONÁRIA

A expectativa de alcance entre 5 bilhões e 6 bilhões de espectadores impulsiona investimentos de gigantes como Netflix, Disney, YouTube, Amazon e Apple, além das atuais detentoras dos direitos de transmissão.

SBT NA DISPUTA

SBT, que transmitiu a Copa com N Sports, já iniciou conversas com a Fifa pensando em 2030. O avanço do streaming e a valorização dos direitos digitais devem ampliar a disputa pelo principal evento do futebol mundial, com a entrada de novos concorrentes.

GATAS DO MATO

A equipe feminina do Itabirito - conhecida como as Gatas do Mato - passam a contar com o apoio da marca da Coca-Cola FEMSA Brasil, fortalecendo o projeto de expansão do clube. A parceria reforça o crescimento da equipe e do futebol feminino no país, que no ano que vem recebe a Copa do Mundo da modalidade.

MARCA

A marca Powerade será exibida na parte traseira da camisa do Itabirito, com estreia no duelo contra o Bahia, em 21 de julho, pela Copa do Brasil. O patrocínio acompanha a boa fase do clube, que também disputa o acesso à elite do Campeonato Brasileiro A2.

YPÊ VOLTA

Pouco mais de dois meses após a Anvisa suspender a fabricação e a venda de lotes de alguns produtos, a Ypê volta à mídia com campanha criada pela DPZ. A ação, veiculada em TV aberta, mídias digitais, OOH, streaming e marketing de influência, celebra os 75 anos da marca e reforça sua presença no cotidiano dos consumidores.

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crise

A crise começou em 7 de maio, quando a Anvisa determinou o recolhimento e a suspensão da fabricação de 24 produtos, após identificar descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo. A empresa reverteu a decisão, manteve a paralisação das linhas para cumprir as medidas exigidas e, em junho, teve liberada a comercialização e utilização dos produtos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2026.