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Vídeo: barbeiro é perseguido e morto a tiros em Minas

Polícia investiga execução de barbeiro em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Câmeras de segurança flagraram o crime

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/07/2026 13:21 - atualizado em 24/07/2026 13:21

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o barbeiro é perseguido e tenta se abrigar em um comércio, onde foi morto a tiros
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o barbeiro é perseguido e tenta se abrigar em um comércio, onde foi morto a tiros crédito: Reprodução/Câmeras de segurança

Um barbeiro de 23 anos foi morto a tiros na tarde dessa quinta-feira (23/7), na Avenida Acesita, no Bairro Nossa Senhora da Penha, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o homem corre para escapar dos atiradores.

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A vítima foi identificada como Ângelo Gabriel dos Santos Corrêa, conhecido na cidade como "Ângelo da Barbearia". De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG), ele tentou fugir dos criminosos correndo por um beco, mas foi alcançado pelos autores.

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Na tentativa de escapar, o jovem entrou em um estabelecimento, onde foi atingido por diversos disparos e morreu.

Conforme as imagens, registradas por volta das 14h35, dois homens em uma motocicleta se aproximam do local. Um dos suspeitos desceu da moto e efetuou vários disparos dentro do comércio. Em seguida, os dois fugiram.

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O corpo foi periciado e levado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade. A Polícia Civil investiga o caso.

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