Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA NAS RODOVIAS

Colisão frontal entre caminhão e carro deixa três mortos em MG

Acidente ocorreu nesta quinta-feira (23/7), na MGC-491, em Elói Mendes, no Sul do estado. Vítimas de 33, 62 e 68 anos eram ocupantes do veículo de passeio

Publicidade
Carregando...
CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
23/07/2026 18:01

compartilhe

SIGA
×
Colisão entre caminhão e carro na BR-491, em Elói Mendes, Sul de MG.
Com a colisão frontal, Toyota Corolla ficou completamente destruído; ocupantes do veículo não resistiram aos ferimentos e morreram no local crédito: Divulgação/CBMMG

Um grave acidente deixou três pessoas mortas nesta quinta-feira (23/7), na rodovia MGC-491, em Elói Mendes, no Sul de Minas. Por volta das 10h27, um caminhão e um veículo de passeio bateram de frente. Os três ocupantes do Toyota Corolla morreram no local. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações prestadas pela concessionária EPR Vias do Café e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão-guincho do tipo plataforma transportava dois veículos. Com a colisão frontal, condutora e passageiros do Toyota Corolla não resistiram  e tiveram os óbitos constatados ainda no local pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As vítimas foram identificadas como uma mulher de 33 anos – que conduzia o automóvel –, uma passageira, de 68, e um homem, de 62. O condutor do caminhão recebeu atendimento pré-hospitalar no local prestado pelas equipes de emergência.

Mobilização 

A operação de atendimento contou com a atuação conjunta da equipe de resgate da EPR Vias do Café, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar.

Como os ocupantes do automóvel ficaram presos às ferragens, militares do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento das vítimas com equipamentos específicos após o término dos trabalhos da perícia da Polícia Civil. Os corpos foram encaminhados a uma funerária de Elói Mendes. 

O trecho do acidente já foi liberado pela concessionária que administra a rodovia. 

Em nota, a EPR Vias do Café lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas.

A concessionária reforça que, para emergências ou informações sobre as rodovias sob sua administração, os usuários podem acionar o serviço de atendimento 24 horas pelo telefone 0800 265 0491.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente, cuja dinâmica não foi divulgada pelas autoridades competentes. 

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

acidente caminhao carro colisao morte sul-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay