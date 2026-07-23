Colisão frontal entre caminhão e carro deixa três mortos em MG

Um grave acidente deixou três pessoas mortas nesta quinta-feira (23/7), na rodovia MGC-491, em Elói Mendes, no Sul de Minas. Por volta das 10h27, um caminhão e um veículo de passeio bateram de frente. Os três ocupantes do Toyota Corolla morreram no local.

De acordo com informações prestadas pela concessionária EPR Vias do Café e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão-guincho do tipo plataforma transportava dois veículos. Com a colisão frontal, condutora e passageiros do Toyota Corolla não resistiram e tiveram os óbitos constatados ainda no local pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As vítimas foram identificadas como uma mulher de 33 anos – que conduzia o automóvel –, uma passageira, de 68, e um homem, de 62. O condutor do caminhão recebeu atendimento pré-hospitalar no local prestado pelas equipes de emergência.

Mobilização

A operação de atendimento contou com a atuação conjunta da equipe de resgate da EPR Vias do Café, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar.

Como os ocupantes do automóvel ficaram presos às ferragens, militares do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento das vítimas com equipamentos específicos após o término dos trabalhos da perícia da Polícia Civil. Os corpos foram encaminhados a uma funerária de Elói Mendes.

O trecho do acidente já foi liberado pela concessionária que administra a rodovia.

Em nota, a EPR Vias do Café lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas.

A concessionária reforça que, para emergências ou informações sobre as rodovias sob sua administração, os usuários podem acionar o serviço de atendimento 24 horas pelo telefone 0800 265 0491.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente, cuja dinâmica não foi divulgada pelas autoridades competentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro