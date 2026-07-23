TelevisaUnivision anuncia resultados do segundo trimestre de 2026

A TelevisaUnivision, empresa líder mundial em mídia em espanhol, anunciou hoje seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2026, encerrado em 30 de junho de 2026. Visite o site de Relações com Investidores da empresa em investors.televisaunivision.com para visualizar os resultados financeiros e materiais de divulgação.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260723929612/pt/

A empresa realizará uma teleconferência hoje, às 11h (horário do leste dos EUA) / 8h (horário do Pacífico), para discutir os resultados. A teleconferência estará disponível via webcast em investidores.televisaunivision.com ou ligando para (800) 445-7795 (dentro dos EUA) ou (785) 424-1699 (fora dos EUA).

Sobre a TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision é a empresa líder mundial em mídia em língua espanhola. Com o maior acervo de conteúdo próprio em língua espanhola e uma prolífica capacidade de produção, a TelevisaUnivision é a maior produtora de conteúdo original em espanhol nos setores de notícias, esportes e entretenimento. Este conteúdo original alimenta todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão líderes de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMás, e um portfólio de 38 redes a cabo, incluindo TUDN, Galavisión, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, Videocine, bem como detém e opera a maior plataforma de áudio em língua espanhola nos EUA, com 35 emissoras terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária da ViX, a maior plataforma de transmissão digital em língua espanhola do mundo. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260723929612/pt/

Relações com Investidores: Paul Calocino | pcalocino@televisaunivision.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Relações com a Imprensa: Alyssa Bernstein | abernstein@televisaunivision.com