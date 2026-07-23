Aeroportos ampliam investimento em monitoramento climático

O Ministério de Portos e Aeroportos e o Comando da Aeronáutica anunciaram investimento de R$ 96 milhões para instalar Estações Meteorológicas de Superfície Automáticas em 20 aeroportos regionais de 13 estados. A iniciativa busca reduzir cancelamentos e aumentar a confiabilidade das operações, reforçando o papel dos dados meteorológicos na segurança aérea.

Nesse cenário, estações meteorológicas automáticas e sensores especializados ganham espaço como parte da infraestrutura aeroportuária. Esses sistemas realizam medições contínuas e ajudam a identificar mudanças rápidas no tempo, contribuindo para reduzir riscos e interrupções.

De acordo com Rodnei Miotto, diretor executivo da RoMiotto Indústria e Comércio de Instrumentos de Medição, as condições atmosféricas influenciam diretamente a segurança das operações aéreas. “O monitoramento meteorológico é indispensável porque as condições atmosféricas influenciam diretamente a segurança das operações aéreas. Informações precisas sobre vento, pressão, temperatura, visibilidade e precipitação permitem que pilotos, controladores e equipes de solo tomem decisões com maior segurança durante pousos, decolagens e movimentação de aeronaves”, afirma.

Entre as variáveis que precisam ser acompanhadas com maior atenção estão velocidade e direção do vento, temperatura do ar, umidade relativa, pressão atmosférica, precipitação e visibilidade. Dependendo das características do aeroporto, também podem ser monitorados a altura das nuvens, ponto de orvalho e intensidade das rajadas.

A combinação dessas informações permite avaliar as condições da pista, o desempenho das aeronaves e a segurança das operações em solo. Um aumento repentino da velocidade do vento, uma queda de visibilidade ou uma mudança na pressão atmosférica podem exigir ajustes imediatos na operação. Para que o monitoramento represente com precisão as condições do aeroporto, diferentes instrumentos precisam atuar de forma integrada.

“Esses equipamentos realizam medições automáticas e contínuas, fornecendo dados confiáveis em tempo real. Os anemômetros monitoram a velocidade e a direção do vento, os barômetros acompanham a pressão atmosférica, enquanto os sensores de visibilidade identificam condições que podem limitar a operação. Integrados a uma estação meteorológica, esses instrumentos oferecem uma visão completa das condições locais, permitindo decisões mais rápidas e seguras durante todas as fases da operação aérea”, explica Miotto.

A qualidade das medições é outro fator decisivo. Dados imprecisos, incompletos ou desatualizados podem dificultar a identificação de mudanças repentinas e comprometer a resposta das equipes responsáveis pela operação.

“Mudanças rápidas no vento, redução da visibilidade ou ocorrência de chuvas intensas podem não ser identificadas a tempo, comprometendo a segurança de pousos, decolagens e operações em solo. Além disso, dados imprecisos podem gerar atrasos desnecessários, cancelamentos e reduzir a eficiência operacional do aeroporto”, destaca o executivo.

A eficiência do monitoramento também depende da integração entre sensores, dataloggers, telemetria e plataformas digitais. Os sensores realizam as medições, os dataloggers registram as informações e a telemetria transmite os dados remotamente. Nas plataformas, as equipes acompanham as condições meteorológicas atualizadas.

Esse fluxo reduz o tempo entre a medição e a tomada de decisão. Também permite manter um histórico das condições observadas para análises operacionais, auditorias, manutenção e planejamento.

“A integração desses componentes permite que os dados sejam coletados, armazenados, transmitidos e disponibilizados automaticamente para todos os setores envolvidos na operação. Com informações atualizadas em tempo real, as equipes conseguem responder com maior agilidade às mudanças nas condições meteorológicas, reduzindo o tempo de reação e aumentando a confiabilidade das decisões”, afirma Miotto.

Embora as previsões meteorológicas regionais sejam importantes para o planejamento, elas não substituem as medições realizadas no próprio aeroporto. Modelos de previsão apresentam tendências para uma área mais ampla, enquanto uma rede local registra as condições reais do sítio aeroportuário.

Fatores como relevo, edificações e características do entorno podem provocar diferenças de vento, temperatura e visibilidade dentro da área operacional. Por isso, o uso de dados locais complementa as previsões e aumenta a precisão das análises.

“As previsões meteorológicas são fundamentais para o planejamento das operações, mas representam condições estimadas para uma determinada região. Já uma rede de monitoramento instalada no próprio aeroporto fornece medições reais das condições locais, captando variações que muitas vezes não aparecem nos modelos de previsão”, explica o diretor.

A escolha de uma solução profissional deve considerar a precisão dos sensores, a estabilidade das medições, a conformidade com normas aplicáveis ao setor aeronáutico e a integração com os sistemas utilizados pelo aeroporto.

Manutenção preventiva, calibração periódica, disponibilidade de peças e suporte técnico especializado também precisam fazer parte do planejamento. Esses cuidados ajudam a preservar a confiabilidade dos dados e a reduzir o risco de indisponibilidade dos equipamentos.

“Esses fatores garantem maior confiabilidade dos dados e reduzem o risco de indisponibilidade dos equipamentos”, conclui Miotto.

Com a modernização da infraestrutura aeroportuária, o monitoramento meteorológico tende a ocupar uma posição cada vez mais estratégica. Ao transformar condições atmosféricas em dados confiáveis, as estações automáticas apoiam decisões mais rápidas e contribuem para operações aéreas mais seguras.

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