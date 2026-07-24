BR-381: acidentes no Sul de MG deixam feridos e 10 km de congestionamento

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois graves acidentes envolvendo veículos de carga deixaram o trânsito travado e motoristas feridos na BR-381, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira (24/7).

As ocorrências, registradas nos municípios de Extrema e Três Corações, mobilizaram equipes de resgate e causaram quilômetros de congestionamento nos dois sentidos da via.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 8h20, no km 942 da BR-381, em Extrema, no sentido Belo Horizonte. O motorista de um caminhão bateu contra árvores às margens da rodovia e ficou em estado gravíssimo.

De acordo com a concessionária Motiva Minas-SP, a vítima foi resgatada e encaminhada com urgência para atendimento hospitalar.

A pista no sentido Belo Horizonte precisou ser interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das equipes da concessionária. A via foi liberada às 12h10, mas o trecho ainda registra cerca de 10 quilômetros de lentidão.

No sentido São Paulo, até as 13h30, a faixa da esquerda permanecia interditada para a realização do transbordo da carga e limpeza da pista. O tráfego flui apenas pela faixa da direita, também com retenção.

Pouco tempo depois, por volta das 9h, um segundo acidente envolveu quatro veículos pesados no km 760 da Fernão Dias, em Três Corações, na pista sentido São Paulo. A batida envolveu três caminhões e uma carreta. Nessa ocorrência, uma vítima grave foi socorrida e levada para o Pronto-Socorro de Três Corações.

A pista ficou bloqueada para os trabalhos de resgate e remoção dos veículos, sendo liberada às 13h33. Assim como em Extrema, os motoristas que passam pelo trecho encontram aproximadamente 10 quilômetros de congestionamento.

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Equipes operacionais da concessionária seguem nos locais para sinalizar o trânsito e orientar quem trafega pela região. A recomendação é redobrar a atenção e paciência ao passar pelo Sul de Minas nesta tarde.