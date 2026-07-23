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REGIÃO CENTRAL

Acidente deixa motorista preso às ferragens e congestiona BR-356

Vítima dirigia uma picape Ford Ranger, que se envolveu em uma colisão frontal com uma carreta de minério, em Itabirito

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Estado de Minas
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Repórter
23/07/2026 18:39

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Acidente entre carreta e caminhonete Ford Ranger na BR-356, em Itabirito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Vítima dirigia a caminhonete, uma Ford Ranger, e foi retirada consciente das ferragens, mas com ferimentos graves, segundo os bombeiros crédito: CBMMG/Divulgação

Uma colisão frontal entre uma caminhonete e um carreta que transportava minério na BR-356 mobilizou três equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), entre as quais a brigada municipal de Itabirito, na Região Central do estado, na tarde desta quinta-feira (23/7). Após a colisão, os veículos obstruíram o trânsito nas duas faixas da rodovia.

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O motorista da picape, uma Ford Ranger,  ficou preso às ferragens. Os agentes do CBMMG utilizaram técnicas e ferramentas apropriadas para desencarcerá-lo. Ele foi resgatado consciente, mas com ferimentos graves.

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Após ser retirado do veículo, o condutor foi transportado pelo batalhão de operações aéreas (Boa) a um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor ou sobre a situação do trânsito no local do acidente. 

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