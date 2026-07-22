Batida entre caminhão e carro deixa dois mortos no Triângulo Mineiro

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta deixou duas pessoas mortas na última terça-feira (21/7). A batida aconteceu na rodovia MGC-452, na altura do km 8, no município de Araporã, no Triângulo Mineiro.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 19h e constatou que houve uma batida de frente entre os veículos. Os militares encontraram um homem e uma mulher presos às ferragens do carro, já sem sinais de vida.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. Após a conclusão dos trabalhos, o CBMMG retirou as vítimas presas às ferragens e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguari.

A identidade das vítimas não foi divulgada. As causas do acidente vão ser apuradas pelas autoridades. competentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima