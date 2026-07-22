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COLISÃO FRONTAL

Batida entre caminhão e carro deixa dois mortos no Triângulo Mineiro

Acidente aconteceu na MGC-452, na altura da cidade de Araporã, na última terça-feira (21/7)

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
22/07/2026 13:51

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Acidente aconteceu na altura da cidade de Araporã, no Triângulo Mineiro
Acidente aconteceu na altura da cidade de Araporã, no Triângulo Mineiro crédito: Divulgação/Google Street View

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta deixou duas pessoas mortas na última terça-feira (21/7). A batida aconteceu na rodovia MGC-452, na altura do km 8, no município de Araporã, no Triângulo Mineiro.

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O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 19h e constatou que houve uma batida de frente entre os veículos. Os militares encontraram um homem e uma mulher presos às ferragens do carro, já sem sinais de vida.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. Após a conclusão dos trabalhos, o CBMMG retirou as vítimas presas às ferragens e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguari. 

A identidade das vítimas não foi divulgada. As causas do acidente vão ser apuradas pelas autoridades. competentes.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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