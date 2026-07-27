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ZONA DA MATA

Idoso de 71 anos morre em colisão entre dois carros na MG-353

O motorista de um dos veículos ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Acidente aconteceu no km 38 da rodovia, em Rio Novo

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
27/07/2026 14:07

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O acidente aconteceu no km 38 da MG-353, em Rio Novo
O acidente aconteceu no km 38 da MG-353, em Rio Novo, na Zona da Mata crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um idoso de 71 anos morreu em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (27/7). Dois carros colidiram na MG-353, em Rio Novo, na Zona da Mata. O acidente aconteceu no km 38 da rodovia.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quando as equipes chegaram ao local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já atendia a vítima, que ficou presa às ferragens de um dos veículos. Os militares realizaram o desencarceramento, mas o idoso teve a morte confirmada ainda no local pela equipe médica.

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O motorista do outro automóvel envolvido na batida foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). O estado de saúde dele não foi divulgado.

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A perícia da Polícia Civil e equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foram acionadas para realizar os trabalhos de praxe e apurar as circunstâncias do acidente. Após a conclusão da perícia, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

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