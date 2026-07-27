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FUGA EM PRESÍDIO

BH: quarto foragido do Ceresp é recapturado; três ainda são procurados

Sete detentos fugiram da unidade prisional em Belo Horizonte nesta segunda-feira (27/7) depois de abrirem um buraco na cela em que estavam

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/07/2026 13:40 - atualizado em 27/07/2026 13:58

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Detentos fugiram depois de construírem um buraco na parede de uma das celas do Ceresp Gameleira, na Região Oeste de BH
Detentos fugiram depois de construírem um buraco na parede de uma das celas do Ceresp Gameleira, na Região Oeste de BH crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

O quarto detento dos sete que fugiram do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27/7), foi recapturado.

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A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) informou que Leonardo da Silva, de 24 anos, foi localizado e recapturado próximo ao horário de almoço desta segunda-feira. O preso tem duas passagens e foi admitido no Ceresp em 21 de abril deste ano.

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Até o momento, três seguem foragidos e a instituição pede a colaboração da população para localizar os fugitivos. Informações sobre o paradeiro deles podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia Unificado (181) ou pelo DDU Web.

Ainda de acordo com a Sejusp, Luiz Fernando Freitas Pereira, de 20 anos; Saymon Patric Gomes Silva, de 23, e Bruno Gustavo Gomes da Paixão, de 33, seguem foragidos.

Luiz Fernando, vulgo "Bolotinha", estava admitido na unidade desde 3 de julho de 2026 e possui quatro passagens pelo sistema. Saymon, conhecido como "LB", e Bruno Gustavo Gomes da Paixão deram entrada na unidade em 22 de abril deste ano. "LB" tem duas passagens pelo sistema, e Bruno, seis.

O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) informou que os presos conseguiram escapar depois de abrir um buraco na cela e transpor o muro da unidade prisional. As forças de segurança seguem realizando buscas para localizar e recapturar os fugitivos restantes.

Fuga é considerada crime?

De acordo com o Paulo Crosara, especialista em Ciências Penais e conselheiro do Conselho Penitenciário (Copen) pela Ordem do Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB/MG), a fuga de presídios por si só não é considerada crime. Porém, a prática é considerada criminosa quando há violência ou grave ameaça.

O advogado explica, porém, que há consequências internas, como a interrupção da prescrição dos crimes cometidos anteriormente pelo detento, além de ser considerada falta grave. Se houve facilitação para a fuga, por parte dos agentes penitenciários, também configura-se crime.

“A fuga ardilosa não é crime, mas não é lícito. Interrompe a prescrição do crime e é considerada falta grave. Quando a pessoa é recaptura, reinicia todos os marcos pra ela conseguir a redução do regime. Não consegue trabalhar ou estudar dentro do presídio”, diz Crosara.

Segundo o conselheiro, se um preso tem uma pena de seis anos, por exemplo, ele pode ir para o regime semiaberto dentro de seis meses. No entanto, se ele foge e é recapturado, a contagem recomeça a partir do dia da recaptura.

"Em uma pena pequena, não é tanto tempo a mais, mas uma pena de 35 anos, por exemplo, quando ele comete uma falta grave, seja fuga ou briga, pode perder uns seis anos. Dependendo da pena, pode atrapalhar muito a pessoa."

Ainda de acordo com Crosara, não é responsabilidade do Estado caso o fugitivo cometa algum crime após a fuga. Nesses casos, um novo processo criminal é aberto e o Ministério Público fará a condenação da mesma forma, mas cabe ao juiz responsável pelo caso aumentar, ou não, a pena.

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Por outro lado, a fuga é considerada falta grave e pode interferir em situações dentro do próprio sistema prisional. Um detento recuperado não costuma conseguir estudar ou trabalhar dentro do presídio.

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