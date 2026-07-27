Motociclistas picham casa de motorista que atropelou homem em moto

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Motociclistas fizeram um "buzinaço" em frente à casa do motorista da caminhonete que atropelou um motoqueiro na tarde desse domingo (26/7), em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Eles escreveram a palavra "homicídio" no portão do suspeito.

A vítima foi atropelada na Rua Salgado Filho, no Bairro Alto dos Pinheiros, depois de uma briga de trânsito. O homem que dirigia a moto, de idade não divulgada, ficou ferido e o motorista da picape foi preso na madrugada desta segunda-feira (27/7).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os dois veículos passam pela rua. Não é possível saber o que os homens discutiram, mas o motociclista chuta a porta da Chevrolet S10 de cor prata e passa na frente.

Em seguida, o motorista da caminhonete acelera e atropela o motociclista, que ficou ferido. Ele foi socorrido e teve quatro fraturas na perna, uma em uma das mãos e outra no fêmur, constatadas pela equipe médica.

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Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou o início do desentendimento. O caso gerou comoção entre amigos e conhecidos do jovem, que se manifestaram em frente a casa do motorista na noite de ontem.