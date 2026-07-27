Motociclistas picham casa de motorista que atropelou homem em moto
Motociclistas se revoltaram com atropelamento em Formiga e organizaram 'buzinaço' em frente à casa do condutor da caminhonete que passou por cima da vítima
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Motociclistas fizeram um "buzinaço" em frente à casa do motorista da caminhonete que atropelou um motoqueiro na tarde desse domingo (26/7), em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Eles escreveram a palavra "homicídio" no portão do suspeito.
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A vítima foi atropelada na Rua Salgado Filho, no Bairro Alto dos Pinheiros, depois de uma briga de trânsito. O homem que dirigia a moto, de idade não divulgada, ficou ferido e o motorista da picape foi preso na madrugada desta segunda-feira (27/7).
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os dois veículos passam pela rua. Não é possível saber o que os homens discutiram, mas o motociclista chuta a porta da Chevrolet S10 de cor prata e passa na frente.
Em seguida, o motorista da caminhonete acelera e atropela o motociclista, que ficou ferido. Ele foi socorrido e teve quatro fraturas na perna, uma em uma das mãos e outra no fêmur, constatadas pela equipe médica.
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Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou o início do desentendimento. O caso gerou comoção entre amigos e conhecidos do jovem, que se manifestaram em frente a casa do motorista na noite de ontem.