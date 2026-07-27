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MG: carro capota em ribanceira de 20 metros, e motorista some

Bombeiros fizeram buscas por terra e com apoio de drone, mas não localizaram ocupantes do veículo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/07/2026 07:33

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Veículo cai em ribanceira, mas motorista não é encontrado em Minas
Veículo cai em ribanceira, mas motorista não é encontrado em Minas crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um carro capotou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura na tarde desse domingo (26/7), em João Monlevade, na Região Central de Minas. Apesar das buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), nenhum ocupante foi encontrado.

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Segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 17h, na Estrada do Jacuí.

No local, os militares realizaram a ancoragem e desceram até o veículo para verificar a existência de vítimas. Equipes do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor), que também atuavam na ocorrência, informaram que não havia ninguém dentro do automóvel.

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Os bombeiros fizeram uma varredura na área e, em seguida, solicitaram o apoio de um drone da ArcelorMittal para sobrevoar a região. Mesmo com as buscas aéreas, nenhuma vítima foi localizada.

Após o encerramento da ocorrência, a área foi isolada e permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar.

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As circunstâncias do acidente e o paradeiro do motorista ainda serão apurados.

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