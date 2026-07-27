MG: carro capota em ribanceira de 20 metros, e motorista some
Bombeiros fizeram buscas por terra e com apoio de drone, mas não localizaram ocupantes do veículo
compartilheSIGA
Um carro capotou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura na tarde desse domingo (26/7), em João Monlevade, na Região Central de Minas. Apesar das buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), nenhum ocupante foi encontrado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 17h, na Estrada do Jacuí.
No local, os militares realizaram a ancoragem e desceram até o veículo para verificar a existência de vítimas. Equipes do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor), que também atuavam na ocorrência, informaram que não havia ninguém dentro do automóvel.
Leia Mais
Os bombeiros fizeram uma varredura na área e, em seguida, solicitaram o apoio de um drone da ArcelorMittal para sobrevoar a região. Mesmo com as buscas aéreas, nenhuma vítima foi localizada.
- Carro capota na BR-381, criança morre e mãe e irmão ficam feridos
- BR-040: motorista teria sofrido mal súbito antes de capotar ônibus
Após o encerramento da ocorrência, a área foi isolada e permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As circunstâncias do acidente e o paradeiro do motorista ainda serão apurados.