MG: carro capota em ribanceira de 20 metros, e motorista some

Um carro capotou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura na tarde desse domingo (26/7), em João Monlevade, na Região Central de Minas. Apesar das buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), nenhum ocupante foi encontrado.

Segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 17h, na Estrada do Jacuí.

No local, os militares realizaram a ancoragem e desceram até o veículo para verificar a existência de vítimas. Equipes do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor), que também atuavam na ocorrência, informaram que não havia ninguém dentro do automóvel.

Os bombeiros fizeram uma varredura na área e, em seguida, solicitaram o apoio de um drone da ArcelorMittal para sobrevoar a região. Mesmo com as buscas aéreas, nenhuma vítima foi localizada.

Após o encerramento da ocorrência, a área foi isolada e permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar.

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As circunstâncias do acidente e o paradeiro do motorista ainda serão apurados.