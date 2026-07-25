MG: homem capota carro e é socorrido de helicóptero
Segundo o Corpo de Bombeiros, motorista perdeu o controle do veículo e colidiu em duas árvores, na MGC-146
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Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido ao capotar o carro na MGC-146, em Araxá, no Triângulo Mineiro, na tarde deste sábado (25/7). O motorista precisou ser transportado de helicóptero para o Hospital das Clínicas de Uberaba.
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o homem teria perdido o controle do carro, um Chevrolet Vectra, após deixar a cidade de Tapira, sentido Araxá, e colidiu com duas árvores às margens da rodovia.
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Quando os militares chegaram ao local, a vítima já se encontrava fora do veículo, recebendo atendimento da equipe médica do Centro de Saúde de Tapira.
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Diante da gravidade dos ferimentos, o chefe da guarnição da unidade de resgate dos bombeiros acionou o apoio do Batalhão de Operações Aéreas. A equipe da aeronave Arcanjo-02 levou o homem para o Hospital das Clínicas de Uberaba.