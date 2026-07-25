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TRIÂNGULO MINEIRO

MG: homem capota carro e é socorrido de helicóptero

Segundo o Corpo de Bombeiros, motorista perdeu o controle do veículo e colidiu em duas árvores, na MGC-146

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
25/07/2026 22:26

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Acidente em Araxá deixa homem gravemente ferido neste sábado (25/7)
Acidente em Araxá deixa homem gravemente ferido neste sábado (25/7) crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido ao capotar o carro na MGC-146, em Araxá, no Triângulo Mineiro, na tarde deste sábado (25/7). O motorista precisou ser transportado de helicóptero para o Hospital das Clínicas de Uberaba. 

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o homem teria perdido o controle do carro, um Chevrolet Vectra, após deixar a cidade de Tapira, sentido Araxá, e colidiu com duas árvores às margens da rodovia. 

Quando os militares chegaram ao local, a vítima já se encontrava fora do veículo, recebendo atendimento da equipe médica do Centro de Saúde de Tapira.

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Diante da gravidade dos ferimentos, o chefe da guarnição da unidade de resgate dos bombeiros acionou o apoio do Batalhão de Operações Aéreas. A equipe da aeronave Arcanjo-02 levou o homem para o Hospital das Clínicas de Uberaba.

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