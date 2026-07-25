Entregador de app é morto a tiros em Betim
O entregador foi atingido com vários disparos na face, segundo informou a Polícia Militar de Minas Gerais, neste sábado (25/7)
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Um entregador de aplicativo (app) foi morto a tiros na tarde deste sábado (25/7) no Bairro Niterói, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava em sua moto, uma Honda vermelha, e com a mochila do iFood.
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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a vítima foi encontrada caída na rua, com uma poça de sangue ao redor da cabeça e ainda usando capacete. O entregador foi atingido com vários disparos na face. Além disso, havia sinais de ferimentos de bala no tronco e uma grande quantidade de cápsulas deflagradas nas proximidades.
Segundo a PMMG, uma testemunha estava lavando uma bicicleta na garagem de sua residência, quando ouviu tiros. Pela fresta do portão, pôde ver um homem com roupa camuflada correndo atrás do entregador.
Logo depois, houve mais disparos, e a testemunha correu para dentro de casa.
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Ainda de acordo com a corporação, outra testemunha relatou ter acordado com o barulho dos disparos e que quando olhou pela janela viu um carro Palio marrom saindo em alta velocidade na contramão.
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Peritos da Polícia Civil compareceram ao local, e o rabecão levou o corpo. Um primo da vítima esteve na cena do crime e levou os pertences do entregador, incluindo a mochila e um relógio.