Entregador de app é morto a tiros em Betim

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um entregador de aplicativo (app) foi morto a tiros na tarde deste sábado (25/7) no Bairro Niterói, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava em sua moto, uma Honda vermelha, e com a mochila do iFood.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a vítima foi encontrada caída na rua, com uma poça de sangue ao redor da cabeça e ainda usando capacete. O entregador foi atingido com vários disparos na face. Além disso, havia sinais de ferimentos de bala no tronco e uma grande quantidade de cápsulas deflagradas nas proximidades.

Segundo a PMMG, uma testemunha estava lavando uma bicicleta na garagem de sua residência, quando ouviu tiros. Pela fresta do portão, pôde ver um homem com roupa camuflada correndo atrás do entregador.

Logo depois, houve mais disparos, e a testemunha correu para dentro de casa.

Ainda de acordo com a corporação, outra testemunha relatou ter acordado com o barulho dos disparos e que quando olhou pela janela viu um carro Palio marrom saindo em alta velocidade na contramão.

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Peritos da Polícia Civil compareceram ao local, e o rabecão levou o corpo. Um primo da vítima esteve na cena do crime e levou os pertences do entregador, incluindo a mochila e um relógio.