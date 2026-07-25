Suspeito é preso após matar homem por disputa amorosa em BH

Um homem de 32 anos foi morto a facadas na noite dessa sexta-feira (24/7), no Bairro Bonsucesso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O principal suspeito do crime, de 34 anos, foi preso após confessar o homicídio à Polícia Militar.

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada na Rua Jeremias. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída, já sem sinais de vida, com grande quantidade de sangue ao redor do corpo.

Uma mulher contou aos policiais que recebeu um áudio da vítima informando que um homem havia tentado esfaqueá-la e que ela procuraria uma faca para se vingar. Ela também relatou que já teve relacionamento tanto com a vítima quanto com o suspeito.

Segundo a testemunha, o relacionamento com a vítima terminou há cerca de um ano, enquanto o namoro com o suspeito acabou há aproximadamente seis meses. Ainda conforme o relato, ela continuava mantendo contato com o suspeito porque havia comprado um veículo dele e ainda realizava o pagamento. A mulher afirmou que os dois homens se conheciam, mas disse desconhecer o motivo da desavença entre eles.

A testemunha levou os militares até a casa do suspeito. No local, os pais dele informaram que o filho chegou por volta das 23h15 bastante assustado, dizendo que havia acabado de matar um homem e que iria fugir. Antes de sair, ele se despediu da mãe.

Enquanto a perícia realizava os trabalhos no local do crime, o suspeito retornou à residência e foi preso. À Polícia Militar, o homem confessou que matou a vítima após descobrir que ela mantinha um relacionamento com sua ex-companheira enquanto os dois ainda estavam juntos.

Segundo o relato, ele desferiu três facadas na vítima. Depois, verificou que o homem havia morrido, fechou seus olhos e jogou a faca em um matagal próximo. A arma foi localizada pelos militares. A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi atingida por três golpes no tórax, sendo dois do lado direito e um do lado esquerdo.

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O celular do suspeito foi apreendido e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O homem também apresentava escoriações na mão direita e no joelho, que, segundo ele, foram causadas após uma queda de motocicleta. Ele recebeu atendimento na Upa Barreiro e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Plantão do Barreiro.