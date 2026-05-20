"Amor, você vai morrer": camisa com ameaça leva à prisão de suspeito em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 42 anos, investigado pelos crimes de dano qualificado, perseguição, tentativa de explosão, ameaça e injúria contra a ex-companheira, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (20/5) em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais.

Segundo comunicado da Polícia Civil (PCMG) sobre o caso, o homem não aceitou o fim do relacionamento e passou a perseguir a ex-mulher, cometendo várias ações criminosas e, com isso, submetendo a vítima a intenso terror psicológico.

Enquanto a investigação policial estava em curso, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Poços de Caldas, o homem invadiu a casa da ex e provocou vários danos no imóvel. Antes de sair, ele deixou uma carta manuscrita com ameaças e uma camisa branca na qual estava escrito que ele iria matá-la, "Amor, você tá morta!!! Vai morrer", escreveu.



A vítima disse à polícia que decidiu terminar depois de perceber que o então companheiro tinha um "comportamento agressivo". A data dos crimes e o tempo de duração da relação não foram informados.

Antes do início da investigação, o agora investigado também invadiu o imóvel. Na ocasião, o homem teria queimado peças de roupa da vítima e deixado o gás da residência aberto, o que poderia ter provocado uma explosão e, consequentemente, a morte da ex. "A situação só não evoluiu para consequências mais graves em razão da intervenção de vizinhos", informou a PCMG.

Ainda de acordo com a instituição policial, "as investigações também identificaram que o suspeito possui histórico de ocorrências semelhantes envolvendo ao menos outras três ex-companheiras".

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O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.