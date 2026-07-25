Mulher mata companheiro após discussão por falta d'água em MG
Suspeita afirmou à PM que agiu após o companheiro tentar atacá-la com um facão
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Uma mulher de 38 anos foi presa suspeita de matar o companheiro, de 37, durante uma briga na última quinta-feira (23/7), no Povoado da Estrela, em Carmo da Mata, na Região Centro-Oeste de Minas. Segundo a mulher, a discussão começou por causa da falta de água na residência.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por profissionais da assistência social do município, que informaram haver um homem gravemente ferido dentro de uma casa.
Ao chegarem ao imóvel, os militares foram recebidos pela suspeita. Ela contou que discutiu com o companheiro porque ele queria que ela saísse de casa durante a madrugada para resolver o problema da falta de água.
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Segundo o relato da mulher, ao se recusar a sair, o companheiro tentou golpeá-la com um facão. Ela afirmou que conseguiu desviar do ataque, tomou a arma e atingiu o homem na perna esquerda.
Ainda conforme a versão apresentada à PM, a vítima caiu e perdeu os movimentos das pernas. A mulher disse que colocou o companheiro sobre uma colcha e, depois, o levou para a cama, onde os dois dormiram até o amanhecer. Ela afirmou que o homem estava vivo, mas conseguia apenas apertar a mão dela.
Ao chegarem à residência, os policiais encontraram o homem sentado na cama, já sem vida, com o pescoço inclinado para o lado esquerdo. Os militares também observaram manchas arroxeadas no pescoço da vítima, sinais que podem auxiliar na estimativa do tempo de morte.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram a morte no local. A perícia da Polícia Civil recolheu a faca utilizada no crime e constatou que a sala da residência apresentava sinais de ter sido lavada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).
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Após receber atendimento na Santa Casa de Carmo da Mata, a mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado.