Assine
overlay
Início Gerais
MOTIVO FÚTIL

Mulher mata companheiro após discussão por falta d'água em MG

Suspeita afirmou à PM que agiu após o companheiro tentar atacá-la com um facão

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/07/2026 11:45

compartilhe

SIGA
×
Torneira
Briga por falta d'água termina com homem morto no Centro-Oeste de MG - (Imagem ilustrativa) crédito: Reprodução

Uma mulher de 38 anos foi presa suspeita de matar o companheiro, de 37, durante uma briga na última quinta-feira (23/7), no Povoado da Estrela, em Carmo da Mata, na Região Centro-Oeste de Minas. Segundo a mulher, a discussão começou por causa da falta de água na residência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por profissionais da assistência social do município, que informaram haver um homem gravemente ferido dentro de uma casa.

Ao chegarem ao imóvel, os militares foram recebidos pela suspeita. Ela contou que discutiu com o companheiro porque ele queria que ela saísse de casa durante a madrugada para resolver o problema da falta de água.

Leia Mais

Segundo o relato da mulher, ao se recusar a sair, o companheiro tentou golpeá-la com um facão. Ela afirmou que conseguiu desviar do ataque, tomou a arma e atingiu o homem na perna esquerda.

Ainda conforme a versão apresentada à PM, a vítima caiu e perdeu os movimentos das pernas. A mulher disse que colocou o companheiro sobre uma colcha e, depois, o levou para a cama, onde os dois dormiram até o amanhecer. Ela afirmou que o homem estava vivo, mas conseguia apenas apertar a mão dela.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram o homem sentado na cama, já sem vida, com o pescoço inclinado para o lado esquerdo. Os militares também observaram manchas arroxeadas no pescoço da vítima, sinais que podem auxiliar na estimativa do tempo de morte.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram a morte no local. A perícia da Polícia Civil recolheu a faca utilizada no crime e constatou que a sala da residência apresentava sinais de ter sido lavada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após receber atendimento na Santa Casa de Carmo da Mata, a mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado.

Tópicos relacionados:

abastecimento agua homicidio minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay