Casa pega fogo e bombeiros gastam 18 mil litros de água em BH

Um incêndio destruiu uma residência na noite dessa sexta-feira (24/7), no Bairro Jardim Leblon, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h, na Rua Visconde de Itaboraí. Quando os militares chegaram ao local, uma pessoa que estava dentro da casa já havia sido retirada por moradores da região. Ela estava com uma das pernas presas às ferragens. Os bombeiros retiraram-na e a repassaram para uma unidade de suporte do Samu.

Segundo os bombeiros, havia uma grande quantidade de materiais acumulados no interior da residência, o que dificultou o combate às chamas. Ao todo, foram utilizados cerca de 18 mil litros de água para controlar o incêndio.

As equipes trabalharam por aproximadamente seis horas para impedir que o fogo atingisse os imóveis vizinhos. Apesar dos esforços, a residência ficou danificada devido à intensidade das chamas.

Por causa da grande quantidade de material combustível, uma equipe permaneceu no local para monitorar possíveis focos de reignição. Neste sábado (25/7), os bombeiros farão o revolvimento dos materiais queimados para eliminar qualquer risco de um novo incêndio.

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As causas do incêndio ainda não foram informadas.