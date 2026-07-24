Vídeo: incêndio em vegetação mobiliza bombeiros em área nobre de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um incêndio em vegetação mobiliza o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta sexta-feira (24/7) no Bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada na Rua Engenheiro Copérnico Pinto Coelho, na altura do número 461. A área fica acima do Parque Ecológico Santo Antônio.

Conforme os bombeiros, uma equipe está no local, com apoio de brigadistas e da Polícia Militar (PMMG). Até o momento não foram divulgadas as circunstâncias do fogo.

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Em imagens cedidas pelos militares é possível ver as chamas altas consumindo o verde em lugar íngreme, próximo a casas. A vegetação é perto da divisa com a região do Aglomerado Santa Lúcia e Morro do Papagaio A fumaça escura também toma conta do ar.