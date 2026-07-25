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VIOLÊNCIA NO INTERIOR

MG: suspeito de esfaquear ex e enteado é espancado até a morte

Crime ocorreu horas após a vítima ser apontada como autor de um ataque a facadas contra a ex-companheira e o enteado, de 12 anos, no Sul de Minas

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
25/07/2026 18:06

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Homem não aceitava o fim do relacionamento com a ex
Crime ocorreu no Bairro Jardim Brasil II, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na noite dessa sexta-feira (24/7) crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 28 anos foi espancado até a morte na noite dessa sexta-feira (24/7), no Bairro Jardim Brasil II, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Francisco Braga de Andrade. Os policiais foram acionados enquanto faziam buscas pelo homem, que era suspeito de ter esfaqueado a ex-companheira, de 29, e o filho dela, de 12, horas antes.

 

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Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima sendo atendida pelo Samu. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi encaminhada ao hospital, mas morreu durante o deslocamento.

A tia da vítima contou à polícia que presenciou parte das agressões, mas afirmou estar emocionalmente abalada e não conseguiu informar quem seriam os autores.

Durante as buscas, testemunhas que preferiram não se identificar disseram que um Hyundai i30 preto parou próximo ao local. Quatro homens desceram do veículo e passaram a agredir a vítima com pedaços de pau, um extintor de incêndio e um bloco de construção. Em seguida, o grupo fugiu no mesmo carro. As testemunhas não conseguiram anotar a placa do veículo.

Os policiais realizaram levantamentos na região e verificaram câmeras de segurança próximas ao local, mas nenhuma registrou imagens que ajudassem na identificação dos envolvidos. De acordo com a PM, moradores demonstraram receio de colaborar com a investigação por medo de represálias.

Durante a apuração, a polícia recebeu informações sobre o possível envolvimento de um homem conhecido na região e de uma mulher proprietária do carro, além do filho dela, de 18. Os três foram localizados e negaram participação no crime. Até o encerramento da ocorrência, ninguém havia sido preso.

Ataque à ex-companheira

Horas antes de ser morto, o homem havia sido apontado como autor de uma tentativa de homicídio contra a ex-companheira e o filho dela, de 12.

Segundo a Polícia Militar, ele invadiu a casa da mulher, inconformado com o fim do relacionamento, e a atacou com golpes de faca. Durante as agressões, o adolescente tentou defender a mãe e acabou ferido no braço.

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Mãe e filho foram socorridos para a UPA São João. Conforme o médico de plantão, os dois sofreram ferimentos leves. A Polícia Civil investiga o caso.

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