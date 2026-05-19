Suspeito de espancar enteados entre 2 e 8 anos é preso no Norte de Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem foi preso nesta terça-feira (19/5) suspeito de agredir física e psicologicamente os enteados em Maristela de Minas, distrito de Curral de Dentro, no Norte do estado. As vítimas são um menino e duas meninas, de 2, 6 e 8 anos. A Polícia Civil não informou qual das idades corresponde ao garoto.

Segundo a instituição policial, as crianças foram submetidas a espancamentos e castigos psicológicos no início deste ano. O suspeito foi alvo de uma operação realizada em conjunto com a Polícia Militar e coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Taiobeiras.

De acordo com a investigação, o homem descumpria medidas protetivas que determinavam o afastamento dele e a proibição de contato com as vítimas. Além disso, havia denúncias de novas agressões contra as crianças.

Durante a ação policial, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada das equipes. Conforme a Polícia Civil, ele pulou muros, atravessou imóveis vizinhos e acabou localizado escondido em uma área de mata após um cerco realizado pelas forças de segurança.

Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, o investigado também foi autuado em flagrante por descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Henry Borel.

O Conselho Tutelar de Curral de Dentro foi acionado para acompanhar o caso e adotar as medidas de proteção às vítimas.

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O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.