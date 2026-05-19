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Belo Horizonte registra chuva na noite desta terça-feira (19/5)

Precipitações atingem, em especial, bairros das regiões Centro-Sul da capital mineira, como Funcionários e Serra, e também da Oeste

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Repórter
19/05/2026 19:27

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Pancadas de chuva de até 20 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h, podem atingir BH até 8h de quarta-feira (20/5)
Pancadas de chuva de até 20 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h, podem atingir BH até 8h de quarta-feira (20/5) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

A previsão se confirmou e Belo Horizonte voltou a registrar chuva na noite desta terça-feira (19/5). As precipitações atingem, em especial, bairros da região Centro-Sul da capital mineira, como Funcionários e Serra. Também chove em alguns bairros da região Oeste, como o Buritis.

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Na manhã desta terça, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta amarelo, de perigo potencial, para Belo Horizonte e outros 595 municípios mineiros. De acordo com o órgão, nessas localidades, podem ocorrer temporais até às 21h desta quinta (21/5): a possibilidade de chuva é de 20mm a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada de ventos entre 40 km/h e 60 km/h.  

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Já a Defesa Civil do município chegou a enviar, via celular, um alerta severo para chuva de granizo, mas ainda não há registro desse tipo de fenômeno na capital mineira. De qualquer modo, a previsão é de pancadas de chuva de até 20 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h, possam continuar ocorrendo até 8h de quarta-feira (20/5).

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se de raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Em casa, mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

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