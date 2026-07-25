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VIOLÊNCIA NO INTERIOR

MG: jovem é morto a facadas em briga por ciúmes após festa de igreja

Discussão na madrugada deste sábado (25/7) teria sido motivada por ciúmes envolvendo a ex-companheira do agressor, que também se feriu; vítima tinha 18 anos

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
25/07/2026 15:40

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Criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Civil
Discussão ocorreu neste sábado (25/7), no distrito de Xodó, em Gonzaga, no Vale do Rio Doce; além do jovem morto, outros dois homens se feriram e seguem internados crédito: Reprodução/PMMG

Um jovem de 18 anos morreu e um homem, de 26, ficou gravemente ferido após serem esfaqueados na madrugada deste sábado (25/7), depois do encerramento das barraquinhas de uma festa de igreja no distrito de Xodó, em Gonzaga, no Vale do Rio Doce. 

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Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados para atender uma ocorrência de esfaqueamento. Quando chegaram ao distrito, as vítimas já haviam sido socorridas por moradores e levadas em direção à cidade de Gonzaga. No caminho, uma ambulância interceptou o veículo e deu continuidade ao atendimento até a Unidade Básica de Saúde do município.

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No hospital, uma testemunha contou que conversava e consumia bebida alcoólica com o homem de 26 anos quando os dois foram abordados pelo suspeito. De acordo com o relato, ele iniciou uma discussão.

A mulher disse aos policiais que já teve um relacionamento com o suspeito e acredita que o ataque tenha sido motivado por ciúmes. Segundo ela, o homem teria visto a ex-companheira beijando outra mulher, considerada sua irmã de criação, e também teria imaginado que a vítima de 26 anos mantinha um relacionamento com a ex-namorada.

Durante a confusão, o suspeito atingiu o homem de 26 anos com um golpe de faca no braço esquerdo. A vítima conseguiu correr, mas, ao olhar para trás, viu o primo, de 18 anos, sendo atacado.

O jovem sofreu um corte grave na perna, que atingiu a veia safena, e morreu enquanto era levado para atendimento médico. Já o homem de 26 anos recebeu os primeiros socorros e foi transferido para outra unidade de saúde, onde permaneceu em observação devido à gravidade do quadro clínico.

O suspeito de  25 anos também sofreu ferimentos por arma branca, com um corte nas costas, dois no tórax e um na mão esquerda. Conforme a PM, não foi possível identificar quem o feriu. Devido à gravidade das lesões, ele foi transferido para um hospital em Governador Valadares, onde permanece internado sob escolta policial, sem condições de prestar depoimento.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A faca usada no crime não foi encontrada.

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