Polícia encontra faca usada em latrocínio de casal de idosos em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou a faca usada no assassinato do casal de idosos Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e da esposa dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76. O objeto foi identificado durante uma nova perícia realizada na noite dessa segunda-feira (6/7) no apartamento onde o casal morava no Bairro São Pedro, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo as investigações, os idosos foram vítimas de um duplo latrocínio, quando há roubo seguido de morte. A principal suspeita é a diarista Paola Stéfany Neto Cirino, de 30 anos, que foi indicada pelo primo de uma das vítimas para fazer faxina no imóvel. Ela foi presa três dias após o crime, em Itabira, na Região Central do estado.

Nesta segunda, os investigadores trabalharam durante a noite com o objetivo de localizar a arma do crime utilizando luminol, um reagente químico capaz de revelar vestígios de sangue que não podem ser vistos a olho nu.

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Os agentes aplicaram a substância em diversas facas encontradas no apartamento. Segundo a Polícia Civil, o procedimento permitiu identificar a faca utilizada no crime. Além disso, uma reconstituição do crime deve ser feita, a fim de solucionar a dinâmica dos fatos.