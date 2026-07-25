Adolescente arremessa faca contra homem e fere mulher e criança de 2 anos
Menor e homem apresentam versões diferentes sobre a briga que terminou com duas pessoas feridas
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Um adolescente de 17 anos é suspeito de ferir uma mulher e uma criança de 2 anos ao arremessar uma faca durante uma briga na noite dessa sexta-feira (24/7), no Bairro Sangradouro, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 19h30. Em depoimento aos militares, o adolescente afirmou que havia acabado de chegar do trabalho e consumia bebida alcoólica com o pai quando o homem, de 27 anos, passou a confrontá-lo. Segundo ele, o homem aparentava ter feito uso de drogas, pegou uma faca e avançou na direção dele para golpeá-lo.
O menor contou que, para se defender, pegou uma faca na cozinha e a arremessou contra o homem. Nesse momento, segundo sua versão, a companheira do homem, que segurava o filho de 2 anos no colo, entrou na frente e acabou atingida. A criança sofreu um ferimento na cabeça e a mulher foi lesionada no lábio superior.
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O homem, no entanto, apresentou uma versão diferente. Ele afirmou que conversava e bebia com o pai do adolescente quando os dois começaram a discutir. Segundo o relato, ele tentou intervir para encerrar a briga, mas o adolescente pegou uma faca e a lançou na direção dele, mas acabou atingindo a esposa e o filho, que estavam atrás dele.
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A mulher e a criança foram socorridas para a Santa Casa de Lagoa Santa, onde permaneceram sob cuidados médicos e em observação.
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Os demais envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da ocorrência.