Assine
overlay
Início Gerais
RUIM DE MIRA

Adolescente arremessa faca contra homem e fere mulher e criança de 2 anos

Menor e homem apresentam versões diferentes sobre a briga que terminou com duas pessoas feridas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/07/2026 09:31 - atualizado em 25/07/2026 09:35

compartilhe

SIGA
×
Vítima foi atingida nas costas e na cabeça com golpes de facão
Faca arremessada contra homem atinge mulher e criança em Lagoa Santa - (Imagem ilustrativa) crédito: Flickr/Reprodução

Um adolescente de 17 anos é suspeito de ferir uma mulher e uma criança de 2 anos ao arremessar uma faca durante uma briga na noite dessa sexta-feira (24/7), no Bairro Sangradouro, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 19h30. Em depoimento aos militares, o adolescente afirmou que havia acabado de chegar do trabalho e consumia bebida alcoólica com o pai quando o homem, de 27 anos, passou a confrontá-lo. Segundo ele, o homem aparentava ter feito uso de drogas, pegou uma faca e avançou na direção dele para golpeá-lo.

O menor contou que, para se defender, pegou uma faca na cozinha e a arremessou contra o homem. Nesse momento, segundo sua versão, a companheira do homem, que segurava o filho de 2 anos no colo, entrou na frente e acabou atingida. A criança sofreu um ferimento na cabeça e a mulher foi lesionada no lábio superior.

Leia Mais

O homem, no entanto, apresentou uma versão diferente. Ele afirmou que conversava e bebia com o pai do adolescente quando os dois começaram a discutir. Segundo o relato, ele tentou intervir para encerrar a briga, mas o adolescente pegou uma faca e a lançou na direção dele, mas acabou atingindo a esposa e o filho, que estavam atrás dele.

A mulher e a criança foram socorridas para a Santa Casa de Lagoa Santa, onde permaneceram sob cuidados médicos e em observação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os demais envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da ocorrência.

Tópicos relacionados:

faca grande-bh mulher pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay