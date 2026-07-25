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VIOLENTO

Motor se solta de carro após batida, e motorista morre arremessado em MG

Acidente ocorreu em Lagoa da Prata; impacto arrancou o motor do veículo e espalhou destroços pela via

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/07/2026 11:51 - atualizado em 25/07/2026 12:09

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Motorista morre após bater carro e ser arremessado para fora em MG
Motorista morre após bater carro e ser arremessado para fora em MG crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 31 anos morreu em um grave acidente na madrugada deste sábado (25/7), em Lagoa da Prata, na Região Centro-Oeste de Minas. Com a força da batida, ele foi arremessado para fora do carro, e o motor do veículo se desprendeu.

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Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 4h15, na Avenida Doutor Antônio Luciano Filho, no Bairro Coronel Luciano.

A vítima dirigia um Fiat Palio cinza quando perdeu o controle da direção e bateu contra o muro de uma oficina, no cruzamento da Avenida Contorno da Praia com a Avenida Doutor Antônio Luciano Filho.

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O impacto foi tão intenso que o motor do veículo se soltou da estrutura do automóvel. A parte dianteira e a traseira do carro ficaram destruídas, e diversos destroços ficaram espalhados pela pista. O muro da oficina foi derrubado.

O motorista foi arremessado para fora do veículo e caiu ao lado da oficina. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram a morte no local.

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A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de coletas de pistas e liberou o corpo para a funerária. A Guarda Civil Municipal foi até a residência da vítima para comunicar os familiares sobre o acidente e a morte.

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